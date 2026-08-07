Asetra denuncia: "Asturias sigue igual que hace 25 años" en infraestructuras

El presidente de Asetra, Ovidio de la Roza (izda en la mesa), asiste al Día del Transporte, en el marco de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal asturiana del transporte Asetra, Ovidio de la Roza, ha alzado la voz este viernes por las 'deficiencias' en las carreteras y falta de infraestructuras importantes.

Ha citado, entre los problemas del sector, los accesos a los puertos, el peaje del Huerna, el enlace a la AS-II con la autopista Y, la línea marítima o la conexión de la Espina hacia el Occidente.

Cuestiones sobre las que llevan peleando 20 o 25 años "y estamos prácticamente igual que estábamos", ha lamentado, momentos antes de participar en el Día del Transporte, en el marco de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

A esto ha sumado, a nivel estatal, un problema de mantenimiento de las vías "tremendo". Se ha quejado, a este respecto, de que llevan diez años prácticamente sin mantenimiento, lo que está provocando accidentes, además de generar inseguridad y averías.

Sobre ello, ha señalado que ahora el Ministerio de Transportes ha destinado 1.000 millones de euros a toda España, de los que van a percibir unos 32 millones que, a su modo de ver, "no dan para tapar más que cuatro baches".