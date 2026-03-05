Asetra reclama mejores infraestructuras, un marco regulatorio "coherente" y más diálogo con la administración

El presidente de Asetra, Ovidio de la Roza y el responsable del departamento de Economía de la organización, Juan García, presentan el informe anual de evolución del sector del Transporte en Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El transporte de mercancías por carretera movió en Asturias 31 millones de toneladas en 2025 y generó una facturación de 616 millones de euros, con un crecimiento del 2,2%, por debajo del registrado en el conjunto de España, según el informe anual presentado este jueves por la Asociación Empresarial de Transportes de Asturias (Asetra), que ha reclamado "buenas infraestructuras", un "marco regulatorio coherente" y más diálogo con las administraciones.

El presidente de Asetra, Ovidio de la Roza, ha expuesto los principales datos de evolución del sector en 2025 y las perspectivas para 2026 durante una rueda de prensa celebrada en vísperas de la asamblea general de la asociación.

Según los datos presentados, el transporte de mercancías por carretera en Asturias movió 31 millones de toneladas durante 2025, dentro de un volumen total de unos 42 millones de toneladas en el conjunto del transporte regional. En términos económicos, el sector facturó 616 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,2%, ligeramente por debajo del crecimiento del 2,3% registrado a nivel nacional, donde la facturación alcanzó los 18.400 millones.

El informe también refleja una reducción del número de empresas y vehículos. En Asturias el número de compañías de transporte descendió un 5,46%, mientras que las autorizaciones de vehículos pesados se situaron en 7.350, tras caer un 4,83%.

En cuanto al parque móvil, la antigüedad media de los vehículos industriales en España se sitúa en 15 años. Los vehículos pesados con etiqueta de cero emisiones representan solo el 0,3% del total, frente al 98,4% que funcionan con gasóleo.

EL HUERNA Y LAS INFRAESTRUCTURAS DE ASTURIAS

Durante su intervención, De la Roza ha señalado que uno de los principales problemas del sector en Asturias sigue siendo el estado y el desarrollo de las infraestructuras. En este sentido, ha criticado la falta de inversión y el deterioro de algunas vías, que ha calificado como "alarmante".

El presidente de Asetra también se ha referido a varias infraestructuras pendientes en Asturias, entre ellas la situación de la autopista del Huerna, afectada por obras en los túneles y por el mantenimiento del sistema de desvío conocido como 'bypass'.

Según ha explicado, la organización, junto a otras entidades empresariales, ha iniciado acciones judiciales para tratar de anular la prórroga de la concesión de la autopista. En caso de prosperar esa vía, el objetivo sería reclamar "la devolución de todos aquellos peajes indebidamente pagados".

Asimismo, ha reclamado avances en otras actuaciones como los accesos al puerto de El Musel o el enlace entre la AS-II y la A-66, que ha calificado como una obra "importante para la movilidad y la seguridad".

FALTA DE CONDUCTORES Y COSTES

Entre los principales retos del sector, De la Roza ha advertido de la falta de conductores profesionales, una situación que, según ha indicado, podría llegar a afectar al funcionamiento de la actividad económica. "Si colapsa el sector, colapsa la actividad socioeconómica del país", ha señalado, recordando que más del 90% de las mercancías se transportan por carretera.

El presidente de Asetra también ha alertado del impacto que puede tener la evolución del precio del combustible, que representa más del 32% de la estructura de costes de las empresas de transporte.

PERSPECTIVAS PARA 2026

En relación con el ejercicio 2026, el sector prevé un crecimiento moderado, aunque condicionado por la incertidumbre económica internacional y la evolución de factores como el precio del petróleo o la situación geopolítica.

En este contexto, De la Roza ha resumido las principales demandas del sector en tres ámbitos: infraestructuras adecuadas, un marco normativo estable y mayor interlocución con las administraciones.

"Necesitamos tres cosas: buenas infraestructuras, un marco regulatorio coherente entre la Unión Europea y España y unas administraciones que nos escuchen y nos acompañen", ha afirmado.