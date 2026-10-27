Presentación - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de antiguos alumnos y profesores del Carreño Miranda entrega sus XIII Premios de Reconocimiento. Lo hará en un acto que tendrá lugar en el restaurante Santa Cecilia, el sábado 14 de noviembre, a las 14.00 horas.

Una celebración convertida ya en tradicional que cumple ya los trece años y que ha sido presentada esta mañana por el concejal de Educación de Avilés, Juan Carlos Guerrero, junto a una representación de la directiva de la asociación encabezada por su presidente Bernardino Alonso acompañado de sus miembros Falo Méndez, Fernando Rodríguez de la Flor, Rosa María Pérez y Manuel Rodríguez.

En esta 13 edición, se homenajea la profesora Olga Suárez Misiego; como antiguos alumnos a los hermanos José Antonio, Faustino y Jorge González Montoto; y Luis Noguera Martín, que fuera presidente de la Cámara de Comercio de Avilés.

A título póstumo, a Jovita Falcón y a Cástor como profesorado; y Manuel Soria como antiguo alumno. Habrá un reconocimiento especial al grupo musical Neocantes. Juan Carlos Guerrero felicitó la iniciativa de la asociación con estas distinciones que cumplen ya trece años y destacó que estos premios reconocen trayectorias profesionales, trayectorias docentes y también el aspecto humano de las personas, y eso lo valoráis mucho. Y esos son los complementos de la educación.