La Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) celebra este martes en Gijón la Jornada 'Juntas y Visibles',

Presentación de la Jornada 'Juntas y Visibles', de la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), que se celebra este martes en Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha presentado este lunes la Jornada 'Juntas y Visibles', de la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), que tendrá lugar este martes.

Moriyón, durante la presentación en el Consistorio gijonés de esta jornada, ha resaltado la importancia de generar espacios de diálogo a partir de información rigurosa y, sobre todo, visibilizar el cáncer de mama metastásico "de una forma más humana y más real".

Se ha mostrado a favor, en esta línea, de "dejar de lado símbolos vacíos", así como la "edulcoración" de la enfermedad del cáncer de mama.

"El cáncer de mama metastásico es todo el año, de enero a diciembre, para quien lo padece, para los profesionales que lo tratan y para los investigadores que están dando su vida profesional por avanzar en este tema", ha llamado la atención la regidora gijonesa, quien ha considerado preciso "más conciencia y más investigación".

"No hay ninguna guerrera", ha recalcado, a lo que ha señalado que son pacientes que buscan que se trabaje y que se sume la sociedad civil a esa necesidad de más investigación, "porque solo con más investigación puede haber más vida", ha remarcado.

Por parte de AECMM, Sara Cervelló, vocal de la Junta Directiva y coordinadora de proyectos, ha explicado que el cáncer de mama metastásico es una enfermedad que es incurable y tiene una tasa de supervivencia aproximada de cinco años. Por lo tanto, hay una perspectiva "muy terrible" para las mujeres que sufren esta enfermedad que, pese a ello, es "tratable".

Asimismo, ha apuntado que, más allá de todo lo que es la intervención clínica, puramente de tratamientos o de intervenciones como cirugías, radioterapias y demás, "necesitamos un abordaje integral, donde muchas pacientes todavía están en aislamiento".

Ha señalado, al tiempo, que falta información actualizada, rigurosa y hay dificultades para acceder a una red de apoyo que sostenga a estas personas, que están en una situación "de alta vulnerabilidad", ha asegurado.

En ese contexto, Juntas y Visibles surge precisamente para hacer un cambio en este paradigma. "Es un proyecto que busca acercar la información de forma rigurosa, para acercar el apoyo emocional y para generar espacios de encuentro entre pacientes, familiares, cuidadores, profesionales, especialmente en aquellos territorios donde este tipo de recursos o de encuentros no son tan habituales", ha apuntado.

El encuentro de Gijón tendrá lugar este martes, día 14, y será la segunda parada de este proyecto que empezó en Badajoz y que forma parte de un ciclo que va a recorrer distintas ciudades, para ampliar esta red de apoyo y contribuir a cambiar esa narrativa social del estadio 4 de pacientes con metástasis, "rompiendo tabúes y generando mayor sensibilidad en la sociedad civil de la que obviamente necesitamos apoyo", ha indicado.

Además, ha incidido en que estos encuentros combinan tres miradas fundamentales: la médica, la psicosocial en este caso y la vivencial. Para ello, contarán con profesionales sanitarios, especialistas del ámbito social y pacientes expertas. "Entendemos que solo desde ese abordaje más conjunto se puede realmente cambiar la complejidad real de la enfermedad", ha afirmado.

"Nuestro objetivo es claro, que ninguna persona con cáncer de mama metastásico se enfrente sola a este diagnóstico y que tenga acceso a información, apoyo y espacios donde sentirse acompañada", ha indicado.

Se contará, en el caso de Gijón, con la participación del doctor Ignacio Peláez, jefe de Servicio de Oncología del Hospital Universitario de Cabueñes. También participarán, sobre recursos municipales en el ámbito más psicosocial, Ana María Núñez y Covadonga Landín

Además, habrá una intervención por parte de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, donde hablarán de la importancia de esa red de acompañamiento para sostener a esas pacientes y de los recursos que tienen las pacientes dentro de la asociación para hacer este acompañamiento.