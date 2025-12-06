La Asociación Española de Vacunología se reúne este domingo en Cangas de Onís con colegios y sociedades científicas

Archivo - Imagen de archivo de vacunación - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Vacunología se reúne este domingo con las principales sociedades científicas y colegios profesionales de Asturias con el objetivo de "estrechar lazos y potenciar la colaboración entre todos los profesionales implicados en la vacunación".

El encuentro, que tendrá en el Parador de Cangas de Onís, también servirá para dar a conocer los convenios de colaboración firmados entre la AEV y otras organizaciones científicas y profesionales, así como para presentar ejemplos de experiencias de colaboración ya llevadas a cabo.

En la reunión participarán el Colegio de Médicos, el de Enfermería y el de Farmacia de Asturias, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria del Principado de Asturias (SEMERGEN Asturias), la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias (SGGPA), la Sociedad Española de Inteligencia Artificial en Biomedicina (IABiomed), la Universidad de Oviedo (UniOvi), y la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de Asturias (SEAPA) entre otras asociaciones y organizaciones.

Al finalizar la reunión, a las 12.00 horas, tendrá lugar una atención a medios por parte de Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología; Fernando Moraga-Llop, portavoz y vocal sénior; y María Fernández Prada, secretaria.