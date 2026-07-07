La Asociación Galbán dona un ecógrafo al Servicio de Cirugía Pediátrica del HUCA

Acto de entrega el ecógrafo de Galbán al HUCA. - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Galbán ha formalizado hoy la donación de un ecógrafo al Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, que permitirá reforzar la atención a niños y niñas con patologías oncológicas y oncohematológicas.

El equipo sanitario, valorado en cerca de 30.000 euros, permitirá al servicio disponer de tecnología propia para la realización de procedimientos guiados por imagen en pacientes pediátricos oncológicos y oncohematológicos. Este dispositivo responde a una necesidad que había sido planteada por el propio Servicio de Cirugía Pediátrica del centro hospitalario.

Tras haber valorado la propuesta, la Junta Directiva de Galbán ha acordado financiar su adquisición dentro del Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación de la asociación. Esta línea de actuación está financiada principalmente gracias a los fondos que se han generado a través de la Marcha Solidaria 'Corre con Galbán'.

En el acto de firma del acta de donación han participado la consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, representantes de la Gerencia del HUCA, responsables del Servicio de Cirugía Pediátrica y representantes de la Asociación Galbán.

De este modo, el Servicio de Cirugía Pediátrica del HUCA, cuenta con tecnología propia para la ejecución de procedimientos guiados por imagen, lo que reforzará la precisión y la seguridad en la atención de los pacientes pediátricos. Para Galbán, esta medida representa la forma de entender el compromiso de la organización: "apoyar iniciativas que tengan un impacto directo sobre los pacientes y transformar la solidaridad de la sociedad asturiana en mejoras concretas para la atención del cáncer infantil".

La donación de este equipo ha supuesto el segundo ecógrafo financiado por Galbán para el HUCA. Desde el año 2019, la asociación ha destinado más de 520.000 euros a su Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación.

1.300 INTERVENCIONES AL AÑO

Segun ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, el Servicio de Cirugía Pediátrica supera las 1.300 intervenciones quirúrgicas al año y se sitúa entre los diez mejores del país en su especialidad, de acuerdo con la calificación de la última edición del Monitor de Reputación Sanitaria.

Este departamento, dirigido por el doctor Víctor Fernández, aborda patologías congénitas y del desarrollo desde la etapa fetal hasta la edad adulta joven. A diferencia de otras especialidades quirúrgicas, no se centra en un órgano o estructura concreta, sino en una etapa completa de la vida y en problemas de salud específicos de la infancia.

La cartera asistencial incluye cirugía abdominal, torácica, urológica, plástica, oncológica y oral, así como procedimientos sobre la vía aérea, accesos vasculares, endoscopia digestiva y otras técnicas de elevada complejidad.

El servicio atiende cada año más de 1.100 urgencias y cerca de 5.500 consultas externas. Además, lleva a cabo casi 800 exploraciones funcionales en gabinete y supera las 1.200 estancias hospitalarias. Con estas cifras, se sitúa entre los de mayor volumen de actividad dentro del sistema sanitario asturiano.

En los últimos años, se ha impulsado la incorporación de tecnología avanzada para mejorar la atención quirúrgica. Entre otras prestaciones, ofrece cirugía mínimamente invasiva torácica y abdominal, endourología avanzada, procedimientos invasivos sobre la vía aérea, endoscopias digestivas, cirugía robótica y nuevas herramientas de imagen, como la tecnología 3D, la fluorescencia y los modelos virtuales.

Esta evolución permite ofrecer en Asturias procedimientos equiparables a los de centros de referencia nacionales e internacionales, con un abordaje menos invasivos, mayor precisión quirúrgica y una atención adaptada a las necesidades específicas de la infancia.