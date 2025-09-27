Asociaciones vecinales reclaman frente al Sespa mejoras ante el "deterioro" de la atención primaria

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas doscientas personas se han concentrado este sábado frente a la sede del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) para reclamar mejoras ante el "deterioro" en la Atención Primaria en una movilización convocada por asociaciones vecinales de Oviedo.

Sostienen que la Atención Primaria, que es la "puerta de entrada y pilar fundamental del sistema sanitario público", atraviesa una "situación crítica" con "consultas saturadas, demoras intolerables, falta de profesionales y recursos insuficientes".

Se trata de una realidad, afirman, que golpea directamente a los barrios y a miles de vecinos que "ven cada día más difícil el acceso a una atención sanitaria digna y cercana".

Frente a esta situación, las asociaciones vecinales llaman a la movilización social y exigen al Gobiernos de Asturias que acometa las reformas necesarias, dentro de la iniciativa pública, que garanticen que el sistema de Atención primaria de Asturias cuenta con el personal necesario para cumplir sus funciones con criterios de calidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

En declaraciones a los periodistas, Noelia García, representante de la Asociación Vecinal Nuevo Ventanielles, ha dicho que son 39 las asociaciones vecinales que respaldan la movilización. Ha solicitado el refuerzo de profesionales médicos, enfermeras, pediatras, trabajadores sociales y psicólogos.

La portavoz vecinal ha explicado que uno de los problemas es "la saturación a la hora de coger citas, que se dan para 10-15 días", además de que "los médicos se van jubilando y no los sustituyen, lo que genera que la gente esté cansada de ver cada vez a un médico diferente".

Por su parte, Santiago Camporro, de la asociación de vecinos Paulino Vicente, ha dicho que ya antes de la pandemia de COVID-19 se notaba una cierta escasez de personal. La tendencia, ha lamentado, ha aumentado ahora con una situación que "no se puede sostener".

Espera Camporro que les reciba la consejera de Salud, Concepción Saavedra, para que puedan exponer sus reivindicaciones ante la máxima responsable.

En la concentración, los participantes corearon consignas como 'Sanidad publica de calidad', 'La sanidad no se vende, se defiende' o 'Barbón, escucha, los vecinos están en lucha', en referencia al presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón.

Posteriormente han leído un manifiesto en el que han reclamado una atención primaria "fuerte, cercana y cien por cien pública". Se han mostrado contrarios a cualquier proceso de "semiprivatización" y han reclamado a las autoridades "decisiones políticas valientes".

"Emplazamos al Gobierno de Principado de Asturias a emprender reformas estructurales que garanticen el personal y los recursos necesarios para que la Atención Primaria cumpla su función con dignidad y normalidad", han señalado.