Asprocon y Administradores de Fincas denuncian la pérdida de ayudas a la rehabilitación por retrasos del Principado

OVIEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Asturiana de la Construcción-Asprocon y el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Asturias han exigido este viernes al Gobierno asturiano la resolución urgente de las ayudas a la rehabilitación de edificios aún pendientes de tramitación, tras constatar que al menos 28 comunidades de vecinos ya han perdido las subvenciones solicitadas debido a los retrasos acumulados por la Administración.

Ambas entidades alertan de que esta situación no solo impide acometer intervenciones clave en los edificios, sino que también supone la pérdida de millones de euros en inversión pública y privada, en un momento en que el plazo para ejecutar las obras es ya muy limitado.

La convocatoria de ayudas, publicada en el BOPA en noviembre de 2024 con un presupuesto inicial de 16,8 millones de euros, fue posteriormente ampliada hasta los 27,31 millones. Sin embargo, en los diez meses transcurridos desde su publicación, solo se han resuelto dos tandas de expedientes, con una adjudicación total de 12,48 millones. El resto del presupuesto, más de 14,8 millones de euros, sigue sin adjudicar.

De los expedientes tramitados, 28 han sido denegados (el 43% del total) por no poder garantizar que las obras finalicen antes del 30 de junio de 2026, plazo máximo establecido por el Real Decreto que regula los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Desde Asprocon y el Colegio Oficial de Administradores de Fincas subrayan que la única razón para la pérdida de estas ayudas ha sido el retraso en la tramitación por parte del Principado, ya que, de haberse resuelto en plazo, las obras habrían podido completarse dentro del calendario legal.

Además, advierten de que otras comunidades que ya tienen ayudas concedidas podrían verse obligadas a renunciar a ellas, lo que elevaría el importe total no ejecutado hasta los 18,3 millones de euros. Esto, advierten, supone un perjuicio doble: pérdida de las ayudas y pérdida de inversión ya realizada por las comunidades, que han asumido gastos en proyectos, informes técnicos y gestiones administrativas, sin posibilidad de recuperar esos fondos.

Ambas organizaciones consideran "muy preocupante" que, pese a la elevada demanda -que multiplica por 8 o 10 el presupuesto disponible-, el Principado pueda perder los fondos europeos asignados, con el consiguiente riesgo de devolución a la Administración central. "Cada mes de retraso acerca el riesgo de que Asturias pierda definitivamente los fondos del PRTR", advierten, mientras miles de familias siguen esperando las ayudas.

Asprocon y el Colegio Oficial de Administradores de Fincas instan a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a adoptar medidas inmediatas para evitar nuevas denegaciones y salvar los fondos pendientes. Entre sus demandas figuran: la resolución urgente de las ayudas no tramitadas, la publicación de nuevas convocatorias con antelación y plazos razonables, la agilización del pago de las ayudas concedidas y una mayor dotación presupuestaria, que incluya la solicitud de ampliación de fondos al Gobierno central.

Finalmente, ambas entidades reclaman una actuación coordinada y decidida del Ejecutivo autonómico para garantizar que la rehabilitación energética de edificios siga siendo una prioridad real, y no una oportunidad perdida por falta de planificación y capacidad de gestión.