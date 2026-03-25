Asturgar y Bankinter renuevan y amplían su acuerdo para impulsar la financiación de empresas y autónomos asturianos

Firma del convenio entre Asturgar y Bankinter. - ASTURGAR

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asturgar SGR y Bankinter han renovado su acuerdo de colaboración para apoyar la mejora de la competitividad de las empresas y autónomos asturianos, un convenio que además han ampliado con el objetivo de reforzar la cooperación en el impulso de inversiones con impacto positivo y alineadas con los principios de desarrollo sostenible.

El acuerdo ha sido suscrito por el director general de Asturgar, Ángel Rodríguez, y el director comercial para Asturias y León de Bankinter, Jorge Lana, y se centra en financiar operaciones de inversión, internacionalización e innovación.

Asimismo, la alianza busca promover y facilitar el acceso de las empresas asturianas a soluciones de financiación verde orientadas a proyectos que contribuyan a la transición hacia modelos empresariales más sostenibles, eficientes y respetuosos con el medioambiente.

En este sentido, el convenio pone el foco en iniciativas relacionadas con la mejora de la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la movilidad sostenible, la descarbonización de procesos, el impulso de la economía circular y la reducción de la huella de carbono.

En el marco de este acuerdo, Bankinter pondrá a disposición de las pymes el 'Préstamo Anticipo CAE', una fórmula diseñada para convertir en liquidez inmediata el ahorro energético de sus proyectos. Los Certificados de Ahorro Energético (CAE) acreditan oficialmente ese ahorro y pueden generar ingresos al venderse en el mercado, aunque su tramitación requiere tiempo. Con este instrumento, las empresas podrán anticipar ese valor y financiar o refinanciar sus inversiones desde el inicio, agilizando su ejecución.

El director general de Asturgar, Ángel Rodríguez, ha subrayado que este acuerdo refuerza el compromiso de la sociedad de garantía recíproca con el tejido empresarial asturiano. "Nuestra cercanía y el conocimiento que tenemos del territorio nos permite acompañar a las empresas asturianas en sus procesos de transformación. Esta alianza es una apuesta más por un modelo de desarrollo que combina competitividad y sostenibilidad para nuestra tierra", ha señalado.

Por su parte, el director comercial para Asturias y León de Bankinter, Jorge Lana, ha destacado que "el compromiso que Bankinter mantiene con Asturias se ve reflejado en esta firma donde renovamos e incrementamos los importes de nuestro acuerdo de colaboración". En este sentido, ha indicado que en 2025 la entidad fue la que firmó el mayor importe de financiación con Asturgar y ha expresado su intención de mantener esta dinámica en los próximos años.

"Para Bankinter es muy importante contar con el apoyo de Asturgar de cara a seguir fomentando la financiación sostenible de las empresas de nuestra región", ha concluido.