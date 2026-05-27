Asturgar moviliza 17 millones de euros en 2025 y refuerza su apoyo al tejido empresarial asturiano

Asamblea socios Asturgar. - ASTURGAR

OVIEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

Durante el pasado ejercicio Asturgar SGR respaldó a 461 empresas mediante la formalización de 242 avales, por un importe total de 17.159.909 euros. La Junta General de Socios celebrada este miércoles ha aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio 2025 y ha analizado la evolución de la actividad de la sociedad durante un año marcado por el crecimiento sostenido en la concesión de avales y el respaldo a proyectos de crecimiento empresarial en Asturias.

Asimismo, la entidad ha aprobado el cambio de sede a la calle Cabo Noval, 11, de Oviedo.

Desde la Sociedad destacan que las cifras de 2025 "no sólo reflejan la actividad de Asturgar, sino también el dinamismo y la capacidad de crecimiento del tejido empresarial asturiano". El emprendimiento continuó teniendo un peso destacado en la actividad de la entidad.

Así, el 32% de los proyectos apoyados correspondieron a nuevas iniciativas empresariales impulsadas por emprendedores y emprendedoras, con 44 proyecto y un volumen de financiación avalada de 3.056.524 euros. Además, el 26% de los proyectos respaldados tuvieron carácter innovador, alcanzando un importe conjunto de 4.470.100 euros.

La digitalización de los procesos se consolida también como una de las líneas estratégicas de la entidad. En este sentido, el 100% de las solicitudes de aval se tramitaron a través de la plataforma Asturgar Online, agilizando la relación con clientes y entidades colaboradoras.

Por tipología empresarial, las pymes concentraron el 89 % de las operaciones formalizadas, mientras que autónomos y autónomas representaron el 22 % de los proyectos apoyados. La mayor parte de las iniciativas correspondieron al sector servicios, seguido por el industrial. Además, seis de cada diez operaciones estuvieron vinculadas a procesos de crecimiento empresarial.

En términos globales, Asturgar mantiene actualmente 825 avales activos, con un riesgo vivo cercano a los 42 millones de euros. Esta actividad permite dar respaldo financiero a 464 empresas y contribuir al sostenimiento directo de 9.568 empleos en Asturias.

De cara al ejercicio 2026, la entidad se ha marcado como objetivo avanzar hacia un "crecimiento solvente", reforzando su capacidad de apoyo a las empresas asturianas preservando los elevados niveles de solvencia y sostenibilidad que garantizan su actuación futura.

Dentro de esta estrategia, potenciará su posicionamiento como entidad experta en financiación empresarial, intensificando la comunicación y la colaboración con asociaciones empresariales y agentes de promoción económica para fortalecer la cercanía territorial y mantener una presencia más activa junto a pymes, autónomos y autónomas.