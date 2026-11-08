El asturiano Gazir firma un Récord Guinness con 197 victorias tras doce horas de improvisación en Gijón y 250 rivales

El artista Gazir durante una de las batallas celebradas ayer en Gijón. - RED BULL BATALLA

GIJÓN, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El MC asturiano Gazir se ha convertido este sábado en el protagonista de una jornada histórica para el freestyle internacional al haber completado en la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón el desafío Red Bull Gazir Contra Todos, con el que conseguido un nuevo Guinness World Record tras encadenar 200 batallas de rap improvisado a lo largo de doce horas.

El artista ha cerrado la jornada con un balance de 197 victorias y únicamente tres derrotas frente a un total de 250 rivales. Los únicos oponentes que han conseguido imponerse al asturiano han sido Babi, en el enfrentamiento número 116, Skone, en el 145, y Bnet, en el 160. El encuentro final ha enfrentado a Gazir con Aczino, tricampeón internacional de Red Bull Batalla, al que ha logrado vencer para certificar el récord oficial.

El evento, con doce horas de competición en diez bloques de 20 enfrentamientos cada uno, ha combinado 150 batallas individuales y 50 en formato de dos contra uno. Para afrontar el desgaste del reto, que tan solo ha dispuesto de 16 minutos de descanso total, el equipo del rapero ha desarrollado durante meses un programa integral que ha incluido preparación física enfocada en resistencia y estabilidad, entrenamiento vocal específico, soporte nutricional y atención psicológica.

En el apartado físico, su entrenador personal, Daniel Álvarez del Val, ha diseñado un plan de cuatro semanas dividido en dos etapas: una primera fase orientada a la fuerza y la estabilidad muscular, y una segunda enfocada en incrementar la resistencia cardiovascular y la capacidad respiratoria. El entrenamiento se ha centrado especialmente en la postura, la salud articular y el refuerzo de la musculatura abdominal para optimizar el control de la respiración durante las batallas.

En la preparación vocal, a cargo de la logopeda Alicia Araque y la vocal coach Verónica Ferreiro, han trabajado técnicas de fonación, control vocal y ejercicios específicos de respiración. Esta rutina ha permitido al freestyler mantener la potencia en el escenario sin sobrecargar la voz a lo largo de las 12 horas de competición.

A este trababajo se ha sumado la preparación psicológica y nutricional para gestionar la presión, encajar las derrotas y administrar el esfuerzo. Con apenas veinte segundos entre batallas y cuatro minutos de descanso cada dos bloques, Gazir tuvo que aprender a reiniciar su concentración prácticamente de inmediato y administrar sus recursos físicos y mentales durante toda la jornada. En total, solo dispuso de 16 minutos de descanso en las doce horas del desafío.

"Este es el premio de Gazir Contra Todos, pero es de Gazir con todos porque es de todos los freestylers que hoy han venido aquí, de cada una de las personas que se ha involucrado y de Red Bull por hacerlo posible", ha afirmado al recibir el reconocimiento.