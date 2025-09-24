El asturiano se ofertará por primera vez en las Escuelas Oficiales de Idiomas

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado inicia el procedimiento para ofertar por primera vez la enseñanza de lengua asturiana en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). El estreno tendrá lugar este curso académico 2025-2026, en la modalidad presencial, en la EOI de Oviedo.

La Consejería de Educación ha publicado en el portal institucional Educastur la convocatoria y el calendario de este proceso extraordinario de admisión de alumnado. El plazo de presentación de solicitudes está ya abierto y se cerrará el lunes.

Las listas provisionales se publicarán el 1 de octubre, con dos días para presentar alegaciones (1 y 2), mientras que el lunes 6 de octubre se publicarán las listas definitivas. Por último, el periodo de matriculación estará abierto del 6 al 8 de octubre, ambos inclusive.

Según establece el nuevo decreto aprobado a finales de agosto, que modifica el de ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial de 2018, la introducción del asturiano se llevará a cabo este curso en los niveles básicos A1 y A2, el intermedio B1 y el avanzado C1. Y el próximo año está prevista la incorporación del nivel intermedio B2. La oferta formativa inicial constará de cuatro grupos -uno por cada nivel-, con una ratio máxima de 25 estudiantes por grupo.

INTRODUCCIÓN PROGRESIVA

Ese nuevo decreto establece también que la implantación de la lengua asturiana en las Escuelas Oficiales de Idiomas se efectuará de manera progresiva y atendiendo a criterios de suficiencia presupuestaria y disponibilidad, así como de la oferta que puedan asumir las diferentes escuelas. En un futuro se contempla también la enseñanza del eonaviego, que deberá completar primero la normativa de los niveles de certificación.

Esta iniciativa se suma al estreno, también en este nuevo curso escolar, de la enseñanza del asturiano en el segundo ciclo de Educación Infantil.