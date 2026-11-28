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OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras la jornada de reflexión de este sábado en la que se han registrado nubes altas e incluso zonas con claros, Asturias registrará este domingo una meteorología con los termómetros bajando, cielos cubiertos y algunos chubascos.

Según las previsiones de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), los asturianos comenzarán el día con posibilidad de algún chubasco, más probable en la zona oriental.

Las temperaturas irán descendiendo conforme avance la jornada, quedando unas ultimas bastante frías, si bien las lluvias débiles y los chubascos comenzarán a remitir durante la noche.

A lo largo de la jornada, las temperaturas máximas irán en descenso, fundamentalmente en el interior. Habrá viento flojo variable, con intervalos de noroeste y oeste moderado en el litoral, tendiendo a componente norte en todo el territorio.