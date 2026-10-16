Asturias abre este lunes la inscripción para la Semana Blanca, con forfait gratuito para escolares - PRINCIPADO

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte abre este lunes, 19 de octubre, el plazo de inscripción para la Semana Blanca 2026-2027, una iniciativa que cada invierno ofrece a miles de escolares la oportunidad de descubrir la montaña y acercarse al esquí y al snowboard. El programa se desarrollará en las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno del 14 de diciembre al 28 de marzo, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El Gobierno del Principado mantiene la gratuidad del forfait para el alumnado participante, una medida que facilita el acceso a las estaciones y permite que niños, niñas y jóvenes de cualquier concejo puedan disfrutar de los deportes de invierno. La iniciativa busca acercar la montaña a los centros educativos y ofrecer una experiencia que combina actividad física, aprendizaje y convivencia en plena naturaleza.

La campaña está dirigida a estudiantes de Educación Primaria y ESO de centros públicos y concertados, así como a los colegios de educación especial. Los centros interesados podrán formalizar sus inscripciones hasta el 12 de noviembre.

Los centros podrán elegir estancias de uno a cinco días, con o sin alojamiento. El programa incluye tres horas diarias de clases de esquí o snowboard impartidas por personal técnico deportivo titulado, alquiler del equipo necesario, casco, forfait gratuito para toda la jornada, peto identificativo y diploma. También se ofrece la posibilidad de contratar alojamiento en régimen de media pensión o pensión completa, así como servicios complementarios de acompañamiento.