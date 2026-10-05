Asturias abre hasta el 9 de noviembre el plazo para gestionar la manzana del talento de Avilés

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, informa sobre los compromisos del debate de orientación política relacionados con su departamento. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha abierto el proceso para seleccionar el proyecto que gestionará y dinamizará el futuro polo de innovación de Valliniello, en Avilés, conocido como la Manzana del Talento y Emprendimiento Industrial. Las empresas y entidades interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 9 de noviembre, según ha anunciado este lunes el consejero del área, Borja Sánchez.

El proyecto seleccionado deberá gestionar las instalaciones, atraer empresas, acompañar iniciativas innovadoras, organizar formación y establecer conexiones entre los distintos agentes del ecosistema asturiano de ciencia e innovación. Entre sus requisitos figura garantizar la incubación simultánea de al menos once empresas, con el objetivo de impulsar el desarrollo industrial y la creación de empleo.

Sánchez ha explicado que el polo se especializará en manufactura avanzada y tecnologías aplicadas a la transformación de las fábricas, como la inteligencia artificial, la robótica, la automatización y la fabricación 3D. El objetivo es facilitar que las empresas prueben y adapten estas tecnologías a procesos industriales reales antes de llevarlas al mercado.

UNA INVERSIÓN DE DIEZ MILLONES

La actuación contará con una inversión cercana a los diez millones de euros, de los que casi 6,8 millones procederán del Fondo de Transición Justa y el resto serán fondos propios del Principado. La primera fase, presupuestada en unos 6,2 millones, incluye la rehabilitación del antiguo edificio de formación profesional, la demolición de construcciones que no se puedan recuperar y la urbanización de la parcela. La licitación está preparada y se publicará en las próximas semanas.

La segunda fase permitirá construir una nave tecnológica modular para realizar actividades de investigación, demostración y desarrollo industrial a una escala próxima a la de una fábrica. El Gobierno asturiano prevé que el conjunto del proyecto esté finalizado a finales de 2028.

El complejo dispondrá de dos espacios complementarios: un edificio de oficinas destinado a incubación, formación y zonas comunes, y otro tecnológico para albergar equipamientos con los que experimentar y validar nuevas tecnologías. Según el consejero, la iniciativa pretende reforzar el tejido industrial y tecnológico de Avilés y recuperar una parcela y unas construcciones actualmente infrautilizadas.

SUELO INDUSTRIAL Y SUMINISTRO ELÉCTRICO

Entre los compromisos del departamento figura también un programa de espacios industriales que movilizará 60 millones de euros entre 2027 y 2030. La iniciativa identificará siete grandes bolsas de suelo que sumarán más de 22 millones de metros cuadrados para acoger inversiones de gran escala.

En materia energética, Sánchez ha recordado que el Anillo Eléctrico Central de Asturias ya está incluido en la planificación estatal hasta 2030 y ha destacado que ahora figura en el anexo de inversiones prioritarias. El consejero mantendrá este martes una reunión con el secretario de Estado de Energía para abordar el mapa definitivo de la red eléctrica en Asturias, los plazos de ejecución y la potencia adicional que se asignará a la comunidad.

Asimismo, el Principado tramita la solicitud del proyecto de Sunwafe, una planta de silicio vinculada a la industria fotovoltaica que contempla una inversión de 670 millones de euros y que, según los datos aportados por Sánchez, podría generar hasta 2.600 empleos directos e indirectos. El consejero confía en que el procedimiento concluya en los próximos días.

MÁS FONDOS PARA EL COMERCIO Y LA AUTOMOCIÓN

El Gobierno asturiano elevará a cinco millones de euros la dotación del bono comercio en 2027, dos millones más que la prevista anteriormente. El programa busca apoyar al pequeño comercio, las pymes y los autónomos, además de incentivar el consumo de los hogares.

También duplicará hasta los dos millones de euros el presupuesto del plan Renove de Automoción para el próximo año. La convocatoria actual cuenta con un millón de euros en ayudas directas para renovar cerca de 400 turismos y furgonetas, con el objetivo de reducir la antigüedad del parque móvil y mejorar su eficiencia y seguridad.

Por otra parte, la Consejería está tramitando un decreto para establecer una nueva línea de ayudas a víctimas de accidentes laborales, con cuantías de hasta 72.000 euros por persona o unidad familiar y cobertura para siniestros ocurridos desde el 1 de enero de 2025. Sánchez ha señalado que la norma está en fase de elaboración y que el siguiente paso será remitirla al Consejo Consultivo, con la intención de agilizar los plazos.

UNA LEY PARA REFORZAR LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

El consejero ha defendido asimismo la financiación de la Universidad de Oviedo mediante un contrato programa de mil millones de euros para seis años, ampliable a otros cuatro, que cubrirá los gastos de personal y los gastos corrientes. Según ha avanzado, el Gobierno autonómico impulsará una proposición de ley para reforzar la estabilidad financiera de la institución académica.

Durante su comparecencia, Sánchez ha contrapuesto los compromisos del Ejecutivo, que ha definido como proyectos con recursos, plazos e instrumentos concretos, a las propuestas del Partido Popular, que considera demasiado generales. El consejero ha defendido que Asturias necesita conectar la universidad, la investigación y la industria para transformar el conocimiento en actividad económica y empleo.