Asturias activa el dispositivo de movilidad de verano con lanzaderas y refuerzos nocturnos entre Oviedo, Gijón y Avilés

Saray Jurado, miembro de la Asociación Raitana; Lorena Villar, concejala de Servicios Sociales de Villaviciosa; Rogelio Rodríguez, representante de ALSA; Arantza Fernández, directora general de Transporte, y Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa. - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias pone en marcha desde este miércoles la mayor oferta de lanzaderas de verano hasta la fecha para fomentar la movilidad sostenible y facilitar el acceso a zonas costeras, corredores turísticos y espacios naturales de alta demanda, según ha informado la directora general de Transportes, Arantza Fernández.

El dispositivo, que estará operativo desde el 1 de julio hasta el 3 de septiembre en la mayoría de los casos, se prolongará hasta el 13 de septiembre en algunas rutas concretas, como la lanzadera de Rodiles. En total, se han programado 36 rutas que dan servicio a 30 concejos e integradas en la plataforma Conecta.

Fernández ha señalado que se trata de un refuerzo de la movilidad orientado a atender la elevada demanda turística estival y facilitar el acceso a los principales puntos de interés del litoral y del medio rural.

REFUERZOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Entre los servicios incluidos se encuentra la lanzadera de Rodiles, que conecta Villaviciosa con la playa y que, según el Principado, registra en torno a 17.000 usuarios anuales. Esta línea incorpora acceso para personas con movilidad reducida y mantiene la gratuidad para menores de 18 años y usuarios con movilidad reducida.

También se incluyen conexiones entre Oviedo, Gijón y Avilés, así como nuevas rutas entre Oviedo y Villaviciosa, Rodiles y Tazones, además de refuerzos en el área metropolitana.

El Consorcio de Transportes de Asturias ha reforzado igualmente líneas regulares en el área metropolitana a partir de este miércoles, con servicios entre Oviedo y Gijón hasta la 1.00 horas de domingo a jueves, y hasta las 00.30 horas en la conexión con Avilés.

Asimismo, se han incorporado refuerzos en corredores que conectan Oviedo con Cangas del Narcea, Villaviciosa, Congran y otros puntos del territorio, así como servicios especiales asociados a fiestas populares.