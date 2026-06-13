Asturias activa la fase de emergencia por las altas temperaturas y el incendio forestal de Grado

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OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha declarado este sábado a las 15.51 horas el paso a fase de emergencia en situación 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa) debido a las altas temperaturas y al incendio forestal registrado en la zona de Peñaflor y Vega de Anzo, en el concejo de Grado.

Según ha informado el Gobierno asturiano, está previsto solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la movilización de medios aéreos de apoyo para reforzar las labores de extinción que ya desarrolla el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

La situación 1 del Infopa se corresponde con emergencias que, por su evolución, pueden afectar de forma leve a la población y a bienes de naturaleza no forestal y que pueden ser controladas con los medios previstos en el plan autonómico o que requieren la incorporación de recursos extraordinarios.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso sobre el incendio a las 13.25 horas.

En las tareas de extinción trabajan el jefe de Bomberos de la Zona Centro, efectivos de Bomberos del SEPA con base en Grado y La Morgal, dos helicópteros del servicio autonómico y dos empresas forestales.