Asturias activa un protocolo para atender las lesiones oculares por exposición solar

Óscar Veiras Y Juan Jesús Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno del Principado, a través del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), ha elaborado un protocolo dirigido a profesionales de atención primaria y de los servicios de urgencias para la detección y atención de posibles lesiones oculares asociadas a la observación del eclipse solar que se producirá este miércoles, día 12 de agosto.

El documento, elaborado por el oftalmólogo Juan Jesús Barbón, del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, y la oftalmóloga Raquel Salazar, del Hospital de Jarrio, busca ofrecer una respuesta rápida y homogénea ante pacientes que presenten síntomas visuales tras haber observado el fenómeno astronómico.

La guía diferencia dos tipos principales de lesiones: la retinopatía solar, que afecta a la retina, y la queratitis actínica o fotoqueratitis, que daña la superficie del ojo.

La retinopatía solar suele producirse sin dolor y puede manifestarse horas después de la exposición con visión borrosa, manchas en el campo visual o distorsión de las imágenes. El protocolo establece como pasos iniciales valorar la presencia de dolor, medir la agudeza visual de cada ojo y recabar información sobre el tiempo de exposición, la protección utilizada y los antecedentes oftalmológicos del paciente.

Asimismo, recoge las pruebas básicas que pueden realizarse en atención primaria y urgencias y señala que toda sospecha de retinopatía solar debe remitirse a oftalmología. La derivación será urgente cuando exista una pérdida significativa de visión, escotoma central bilateral o dolor intenso persistente.

La fotoqueratitis afecta a la córnea y la conjuntiva y provoca dolor intenso, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y fotofobia. En la mayoría de los casos, la recuperación es completa en un plazo de 24 a 72 horas. El tratamiento inicial es sintomático e incluye reposo, compresas frías, analgesia oral, lágrimas artificiales sin conservantes y retirada temporal de las lentes de contacto.

El protocolo desaconseja expresamente el uso domiciliario de anestésicos tópicos, ya que pueden retrasar la cicatrización y ocultar posibles complicaciones. Además, el documento detalla los fármacos y el material de exploración oftalmológica que deben estar disponibles en los centros de atención primaria.

Salud insiste en que la mejor medida es la prevención y recuerda que el eclipse solo debe observarse con gafas homologadas con filtro certificado ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales y otros métodos caseros, como radiografías, cristales ahumados o CD, no ofrecen protección suficiente frente a la radiación solar y no deben utilizarse, según el Gobierno asturiano.