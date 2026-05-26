Asturias activará este miércoles 28 sirenas en seis concejos en un simulacro de accidente químico

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OVIEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa) llevará a cabo este miércoles un nuevo simulacro de aviso a la población para alertar de un hipotético accidente grave en empresas químicas. El ejercicio, que se desarrollará de forma secuencial entre las 10.00 y las 12.00 horas, incluirá el sonido de sirenas y el envío de mensajes de texto a través del sistema ES-Alert en seis concejos de la comunidad.

La prueba afectará a los municipios de Avilés, Carreño, Corvera, Gijón, Oviedo y Belmonte de Miranda, localidades donde se harán sonar las 28 sirenas instaladas en puntos estratégicos que conforman la red de cobertura. El inicio de la alerta se identificará con tres señales audibles separadas por intervalos de 5 segundos, mientras que el fin de la misma se anunciará con una señal continua durante 30 segundos. Todas ellas se activarán desde el Centro de Coordinación del 112 Asturias, ubicado en La Morgal.

De forma paralela, la población que se encuentre en las zonas de influencia recibirá notificaciones inmediatas en sus teléfonos móviles a través del sistema de protección civil ES-Alert, en las que se especificará claramente que se trata de un simulacro.

El simulacro comenzará a las 10.00 horas en los concejos de Avilés, Carreño y Corvera, afectando a áreas como Valliniello, Llaranes, Villalegre, La Luz, Versalles, Sabugo y El Nodo, vinculadas al entorno de ArcelorMittal Avilés, Fertiberia y Dupont.

A las 10.30 horas se activará en Gijón y Carreño, concretamente en el entorno de Puerto El Musel, Campa Torres, El Muselín, Jove, zona oeste de La Calzada, Veriña, Aboño y El Arbeyal, ligado a ArcelorMittal Gijón y la CT de Aboño.

Posteriormente, a las 11.00 horas, el ejercicio continuará en Gijón y Carreño (La Cuesta, Bárzana, Llamera, Pervera, Albandi, Calera, Xivares, Veriña de Arriba, Zarracina, Montiana, Villar y Sotiello) bajo la influencia de firmas como Musel Hub, Exolum, Petróleos Asturianos y Repsol Butano.

La última fase del ejercicio se trasladará a las 11.30 horas al municipio de Oviedo (Soto de Trubia, La Fábrica, Pintoria y Molina) por la actividad de Química del Nalón , para concluir a las 12.00 horas en Belmonte de Miranda, afectando a La Veiga, Boinás y Villar de Tejón en el entorno de la empresa Orovalle Minerals.