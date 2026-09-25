Asturias adjudica por 416.606 euros la remodelación del nudo de El Empalme en Carreño

Actuación nudo del Empalme. - PRINCIPADO

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado por 416.606 euros a la empresa Pavitek 2010 las obras de remodelación integral del nudo de El Empalme, en Carreño, unos trabajos que cuentan con un plazo estimado de ejecución de cuatro meses.

La actuación permitirá mejorar uno de los principales accesos al concejo, aumentar la seguridad vial, facilitar los desplazamientos y recuperar espacio para el uso ciudadano.

El Empalme es un punto estratégico de la red viaria del área central asturiana, donde confluyen la autovía A-8 y las carreteras AS-19 y GI-1. La zona soporta diariamente un elevado volumen de tráfico, especialmente de vehículos pesados que se dirigen a las instalaciones industriales de la ría de Aboño y al puerto de El Musel.

La principal actuación será la construcción de un nuevo vial de conexión directa con El Musel, que enlazará la AS-19 con la GI-1 sin necesidad de atravesar la glorieta de El Empalme.

Según el Principado, esta conexión permitirá agilizar la circulación, eliminar maniobras innecesarias y reducir los puntos de conflicto, facilitando un acceso más directo para el tráfico de mercancías al puerto y disminuyendo al mismo tiempo la afección de estos vehículos sobre el concejo de Carreño.

El proyecto contempla también la renovación integral del firme y de la señalización horizontal.

La remodelación incluye además mejoras para los peatones, con la creación de nuevos itinerarios accesibles, aceras y pasos inteligentes que facilitarán el desplazamiento hasta las paradas de transporte público y el centro de salud.

Asimismo, se habilitarán nuevas zonas verdes de uso público mediante la recuperación de espacios actualmente ocupados por infraestructuras viarias, que pasarán a convertirse en áreas más accesibles y confortables.

Con esta actuación, el Gobierno de Asturias pretende modernizar una infraestructura estratégica para la movilidad del área central y compatibilizar el transporte de mercancías y la actividad económica con un entorno más seguro, accesible y de mayor calidad para los vecinos y usuarios de la zona.