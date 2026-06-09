Asturias adjudica por 629.000 euros la ampliación del saneamiento de San Esteban

El Gobierno de Asturias invierte 630.000 euros en ampliar el sistema de saneamiento de San Esteban, en Muros de Nalón - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 629.230 euros la ampliación del saneamiento de San Esteban, en Muros de Nalón, a la empresa Terra Ingenieros S.L., que beneficiará a unas 600 persona, tal y como ha informado este martes el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo.

La obra garantizará el tratamiento adecuado de los vertidos de varias viviendas del paseo marítimo, así como de las piscinas municipales y de un restaurante situado en el entorno del puerto. Estas aguas residuales se conducirán hasta la red de saneamiento de San Esteban y, desde allí, a la estación depuradora del Bajo Nalón, ubicada en Soto del Barco, donde serán tratadas.

Debido a la orografía llana y a la distancia entre los puntos de vertido y la red actual, el proyecto incluye construir dos estaciones de bombeo para garantizar el transporte de estos vertidos. También será necesario colocar 900 metros de tubería, de los que 565 se corresponden con el conducto de impulsión del bombeo y los 335 restantes, con los colectores de recogida

Esta obra, que supondrá una gran mejora de este servicio básico esencial y de la protección del entorno natural, refuerza el compromiso del Gobierno de Asturias con la cohesión territorial y la prevención de problemas ambientales, al dotar de infraestructuras modernas y fiables a los concejos rurales.