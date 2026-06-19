Asturias agiliza la tramitación de la dependencia al permitir el acceso directo a la historia clínica

Archivo - El Gobierno de Asturias lanza el Plan Agiliza e invita a todos los ayuntamientos a colaborar para acortar la tramitación de la dependencia - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha firmado un convenio de colaboración entre las consejerías de Derechos Sociales y Bienestar y de Salud con el objetivo de agilizar la tramitación de la dependencia. La medida va a permitir que el personal sanitario encargado de la valoración pueda acceder de forma directa a la historia clínica de los solicitantes, siempre que medie una autorización previa por escrito.

A través de este acuerdo, suscrito con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), el Ejecutivo autonómico busca reducir los tiempos de espera y suprimir cargas administrativas innecesarias para la ciudadanía, especialmente para las personas mayores o con dificultades de movilidad.

Con el nuevo modelo establecido, la Administración se encargará de acceder directamente a la información médica tras obtener el consentimiento expreso del interesado, lo que evita que las familias tengan que solicitar, recoger y aportar el informe clínico por su cuenta.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Agiliza, la hoja de ruta diseñada por el Gobierno asturiano para la transformación del sistema de atención a la dependencia y la reducción de los plazos de sus expedientes.

La eliminación de los trámites que retrasaban la valoración va a facilitar que el personal técnico disponga de una documentación clínica completa y actualizada desde el primer momento, mejorando así la calidad de las evaluaciones.

Respecto a la privacidad de los datos, el convenio incorpora un marco de garantías para proteger la confidencialidad de la información sanitaria. De este modo, el acceso estará limitado estrictamente a los datos necesarios para la valoración y solo podrán consultarlos los profesionales que intervengan en el expediente.