Archivo - Profesores de asturiano reclaman el reconocimiento de la especialidad docente en una concentración en Oviedo - ADAE - Archivo

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las consejeras de Educación, Eva Ledo y la de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez han celebrado este miércoles la aprobación por parte del Consejo de Ministros de las modificaciones normativas necesarias para reconocer oficialmente la especialidad docente de lengua asturiana y eonaviego y han indicado que ya están trabajando para aprobar cuanto antes el decreto de estas nuevas especialidades que esperan esté publicado en el BOPA en el primer semestre de 2027, "sin ninguna dilación".

En rueda de prensa ambas consejeras han indicado que con esta decisión del Consejo de Ministros se cumple una vieja reivindicación. "Estamos de celebración, muchísimas personas no solamente los docentes a los que hay que felicitar por todos los años de trabajo riguroso tanto impartiendo la docencia como manteniendo esa reivindicación histórica que no solamente redundan ellos", ha incidido la consejera de Cultura y Política Llingüística.

Eva Ledo ha ido relatando los pasos que son necesarios dar a partir de ahora y ha indicado que en este momento empezará ya la tramitación del decreto de estas nuevas especialidades. La primera de las actuaciones es la consulta pública previa que ya están gestionando.

Ledo ha explicado que ya cuentan con un borrador que esta misma semana será el que haga efectiva esa consulta pública previa. "A partir de ahí gestionando los plazos que es lógicamente marca la norma iremos avanzando una vez finalizada esa consulta pública previa y analizada las aportaciones de medidas, daremos también luz verde a la información pública del Decreto correspondiente", ha explicado.

Preguntada qué va a pasar con los cerca de 300 docentes que actualmente imparten clases en asturiano, la consejera del ramo ha explicado que existe un acuerdo de interinos en el que se regula como se conforman esas listas que se mantendrá en vigor hasta que existe unas oposiciones que permitan establecer las nuevas listas ya que el el objetivo es que esos docentes ser puedan presentar a las oposiciones de primaria y secundaria.

"En este primer año no se me pasa por la cabeza tenerlos en cuenta en ninguna convocatoria, entre otras cosas, porque la convocatoria de oposiciones que celebraremos en 2027 la estamos gestionando en este momento y no contamos con este decreto y por lo tanto es completamente imposible que aparezcan ahí estas especialidades y la siguiente ya se verá. En principio lo que tenemos es que garantizar el tiempo mínimo necesario para que las personas puedan concurrir y preparar esas oposiciones con solvencia y de forma tranquila y adecuada", ha explicado.

En este sentido ha indicado que son necesarios unos tiempos que además irán marcando, "como siempre de la mano también con los distintos agentes que participan en la actividad educativa y se escuchará las organizaciones sindicales y las asociaciones que trabajan con estas lenguas".

En base a todo ello definirán una fecha que a todos de garantías de que el profesorado pueda participar con conocimiento rico. También está por ver como se obtendrá en cuenta en esas pruebas la antigüedad de los docentes. "La experiencia acumulada siempre es un grado así que la experiencia docente en estas especialidades tendrá que contemplar y ya definiremos exactamente cómo y con qué parámetro funciona".

Preguntada si también está previsto que la Universidad de Oviedo establezca una titulación específica, la consejera ha indicado que "son cuestiones que lógicamente hay que analizar con detenimiento y con los agentes que corresponden". "Es algo que no podemos adelantar ahora mismo", ha dicho.