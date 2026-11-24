Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Смирнов Владимир / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha vuelto a cuestionar este martes la participación de Europa en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, poniendo en dudar el "valor añadido" que su presencia podría tener en la próxima ronda de diálogos, que volverá a tener como sede Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, a la espera de fijar fecha.

"Los europeos insisten en que sea un formato a cuatro. Todavía no comprendemos del todo el valor añadido que podría aportar la participación europea, ni la contribución adicional que podría hacer al proceso de una resolución pacífica", ha valorado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

Asimismo, ha concedido que las partes están convencidas de que "estas negociaciones deben continuar", aunque "todavía no se han fijado fechas" para un nuevo encuentro en la capital emiratí, según recoge la agencia rusa TASS.

Sobre esta posibilidad de que los socios europeos estén representados en la próxima reunión llegan mensajes contradictorios de la partes que participan en las negociaciones. Mientras Estados Unidos deja la puerta abierta, Rusia justifica que mientras Europa continúe suministrando armas a Ucrania, no puede estar presente.

Precisamente ese es uno de los argumentos que los europeos han esgrimido para respaldar su presencia en la mesa de diálogo, así como su derecho a participar de la arquitectura de seguridad euroatlántica que afecta al continente. Ucrania, por su parte, alega que su destino está ligado al de Europa, más teniendo en cuenta las fuertes presiones que sigue recibiendo de Washington y Moscú.

En la cumbre de la UE celebrada a mediados de este mes en Dublín, acordó enviar una delegación formada por representantes de la Comisión y el Consejo Europeo y asesores de seguridad del E5 --Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido--