Asturias aprovecha la situación generada por el hantavirus para actualizar sus protocolos

Concepción Saavedra - EUROPA PRESS
OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha dicho este martes que el Ejecutivo regional ha actualizado sus protocolos de salud pública y circuitos hospitalarios ante la situación generada en un crucero en el que se han registrado casos de hantavirus y en el que se encontraban 14 españoles.
A preguntas de los periodistas, ha indicado que la actualización mencionada se refiere a cuestiones prevención y respuesta sanitaria. Saavedra ha detallado que ya existe un protocolo de salud pública que contempla "el aislamiento domiciliario", aunque ha precisado que el hantavirus tiene "muy pocas probabilidades de hacer una transmisión comunitaria" debido a que su cadena de transmisión es "muy corta" y se produce por contacto.
La titular de Salud ha asegurado que el Ejecutivo autonómico también ha revisado los circuitos internos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que se mantendrá como el "hospital de referencia" en caso de necesidad.
Saavedra ha indicado que se han preparado tanto las habitaciones de aislamiento en urgencias como áreas específicas en la UCI donde "podrían estar, como ya pasó en la COVID-19, estos pacientes" u otros de características similares. Asimismo, Saavedra ha subrayado que se ha procedido a la revisión de la "reserva estratégica de material de EPI's", constatando que la comunidad cuenta con suministros para cubrir un periodo de entre "cuatro a ocho meses en cada uno de los materiales".
En este sentido, ha destacado que la capacidad de los laboratorios asturianos está preparada para realizar "todas las pruebas diagnósticas que se hicieron en Asturias" durante crisis sanitarias previas.
La consejera ha hecho un llamamiento a la calma ante la posible "sensación de pánico o de miedo" en la población, reiterando que la probabilidad de una situación crítica es "muy baja".
"Hay que decir que la probabilidad es muy baja, es un virus con una cadena de transmisión muy baja, que además se hace por contacto, no por secreciones", ha insistido para tranquilizar a la ciudadanía sobre el alcance del virus.
Finalmente, Saavedra ha defendido la necesidad de anticiparse y estar preparados ante cualquier eventualidad, como la llegada de una persona de otro país, como Argentina, con síntomas respiratorios. La consejera ha concluido que, aunque los resultados sean negativos, es fundamental "tener en marcha digamos todo el circuito en Asturias" para garantizar una respuesta rápida y eficaz.
A Saavedra le han preguntado sobre si el español aislado por hantavirus era uno de los tres asturianos que viajaban a bordo, cuestión que no ha comentado, remitiéndose a la necesaria protección de datos. "No sé de qué comunidad es, lo que sí sé es que ha dado un positivo provisional que se va a confirmar ya con una nueva PCR si es definitivo y creo que ya está con síntomas", se ha limitado a apuntar.