Asturias capta 1,2 millones para impulsar un gemelo digital con IA para la economía asturiana

Archivo - Asturias proyecta una herramienta digital para mejorar la competitividad empresarial y energética - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha captado una ayuda de 1,2 millones para poner en marcha el proyecto Gemelo Digital del Territorio Logístico-Industrial, una iniciativa basada en la inteligencia artificial (IA) y el análisis avanzado de datos que contribuirá a mejorar la competitividad de las empresas asturianas, fortalecer el tejido industrial y consolidar a Asturias como nodo logístico estratégico en el norte de España.

El proyecto, que movilizará una inversión global de dos millones, ha sido seleccionado en una convocatoria estatal de REDCyTI, impulsada por Red.es para apoyar iniciativas de transformación digital. Esta actuación constituye una de las principales líneas de la estrategia de gemelo digital del Gobierno de Asturias, una hoja de ruta orientada a utilizar los datos y las tecnologías digitales para mejorar la planificación, la gestión eficiente de recursos y la toma de decisiones.

La propuesta, liderada por el Gobierno de Asturias, es un ejemplo de colaboración e implicación institucional junto a los ayuntamientos de Gijón, Oviedo y Avilés.

"La obtención de estos fondos demuestra que Asturias tiene una estrategia sólida para liderar la transformación digital y convertir ideas innovadoras en proyectos con impacto real sobre la economía. Queremos convertir los datos en una ventaja competitiva para las empresas asturianas y situar a Asturias a la vanguardia de la transformación digital aplicada a la economía" ha valorado la vicepresidenta, Gimena Llamedo.

La nueva herramienta permitirá conocer en tiempo real cómo funcionan aspectos clave de la economía asturiana, desde el transporte de mercancías hasta el consumo de energía o la actividad industrial, con el fin de favorecer decisiones más rápidas y eficaces. De este modo, será posible detectar tendencias, anticipar incidencias e impulsar actuaciones mejor fundamentadas para asegurar la eficiencia de los recursos disponibles y reforzar la competitividad de Asturias.

Entre otras aplicaciones, el sistema ayudará a identificar oportunidades de mejora en los procesos productivos, optimizar las cadenas de suministro y transporte, facilitar la planificación de actuaciones públicas y apoyar a las empresas en la toma de decisiones. Además, contribuirá a consolidar Asturias como un polo logístico, industrial y energético más competitivo, atractivo para la inversión y preparado para aprovechar las oportunidades de la transición digital.

"El objetivo es aprovechar el potencial de los datos para impulsar una economía más innovadora, eficiente y preparada para afrontar nuevos desafíos", ha subrayado el director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández.

Además, el gemelo digital incorporará capacidades de simulación y modelos predictivos que permitirán evaluar distintos escenarios antes de afrontar inversiones o actuaciones concretas. Esta capacidad consolidará una planificación más eficiente, reducirá incertidumbres y contribuirá a aprovechar mejor los recursos públicos y privados.

La selección de la candidatura en una convocatoria competitiva de ámbito estatal supone un reconocimiento a la capacidad del Gobierno de Asturias para diseñar proyectos innovadores, establecer alianzas entre administraciones y competir con éxito por recursos destinados a la transformación digital y el desarrollo económico. Asimismo, respalda la estrategia del Principado para impulsar la digitalización como herramienta para favorecer la innovación, el empleo y la modernización de los sectores productivos.

Tras la resolución de la convocatoria, el Principado iniciará la fase de ejecución del proyecto junto con las entidades colaboradoras, entre ellas la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) y las Cámaras de Comercio de las tres ciudades, además de la empresa EDP España.