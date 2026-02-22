Asturias capta 430 millones de fondos europeos para I+D+i y digitalización

Imagen de archivo de digitalización. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Feb. (EUROPA PRESS) - Asturias ha logrado captar 430 millones de euros de fondos europeos para actuaciones de investigación, desarrollo, innovación y digitalización. Esta cifra, resultado de licitaciones y subvenciones, ha beneficiado a instituciones y empresas con sede en el Principado.

En una nota de prensa, el Ejecutivo explica que el último informe de la Fundación Cotec, con datos de 2025, sitúa la comunidad en un "lugar destacado" en la atracción de fondos de otros territorios. Asturias es una de las autonomías que más dinero de innovación ha captado respecto a su Producto Interior Bruto (1,43%) y ocupa la tercera posición en fondos por habitante (422 euros), solo por detrás de Comunidad de Madrid y País Vasco, y por encima la media nacional (396 euros).

El documento indica que las empresas con sede en Asturias captan un 48% de los fondos de I+D+i+d convocados por administraciones territoriales de otras comunidades, lo que sitúa al Principado "entre las autonomías con mayor capacidad de competir y atraer inversiones provenientes de convocatorias externas". Solo Madrid presenta un porcentaje superior, un 70%.

En cuanto a los sectores motores de esta transformación, lideran el ranking las Tecnologías de la Información y Comunicación (95 millones) y el sector de Energía, Agua y Residuos (93 millones), seguidos de Metalurgia, Construcción, e Investigación y desarrollo.

Si se atiende al territorio donde se desarrollan físicamente las actuaciones, Asturias ha ejecutado 1.110 millones de fondos NextGeneration, un 2,2% del total. De esa cantidad, unos 314 millones se han destinado a actuaciones de innovación y digitalización desarrolladas en la comunidad autónoma. De esta forma, el Principado se sitúa en la zona media-alta de la clasificación nacional, en concreto, en la sexta posición, con 309 euros por habitante.