Asturias celebra que Cultura inicie los trámites para declarar los hórreos Patrimonio Cultural Inmaterial

Archivo - Asturias concede ayudas para la restauración de hórreos, elementos de brañas y trabajos arqueológicos - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte celebra la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que se incoa el expediente para declarar los hórreos del norte de la península Ibérica manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial.

Desde la consejería destacan que este reconocimiento, que supondrá un hito en la protección de estos elementos etnográficos, pone en valor el papel de los hórreos como elementos vivos de la memoria colectiva, la cohesión social y la identidad de las comunidades del norte peninsular.

Asturias, que cuenta con unos 2,83 hórreos por kilómetro cuadrado, es una de las comunidades en las que este tipo de arquitectura tradicional tiene mayor dinamismo y arraigo social. La figura del maestru horreru, la vitalidad de las asociaciones patrimoniales y la celebración de eventos culturales so l'horru son prueba de ello.

El Principado recibe la decisión del Gobierno de España con "especial satisfacción", al constatar que las políticas culturales asturianas se citan como ejemplo de impulso institucional. En concreto, la resolución del BOE destaca la singular trascendencia del Plan del Horru del Ejecutivo autonómico, que incorpora medidas centradas en los aspectos inmateriales de estas construcciones, anticipándose así a la declaración estatal.

Entre las medidas impulsadas por la consejería se encuentra el Almacén del Horru, dentro del proyecto Pegoyu, en colaboración con la Fundación Cetemas, que permite disponer de un banco de piezas procedentes de hórreos y paneras desmontados que se ponen a disposición de profesionales de la carpintería para su uso en reparaciones o rehabilitaciones de otros elementos.

Además, en los últimos años se ha reforzado este compromiso a través de una convocatoria específica para la recuperación de hórreos, paneras, cabazos y otros elementos de interés etnográfico. En este sentido, el Principado también ha introducido recientemente mejoras en la tramitación de la convocatoria de estas ayudas para facilitar el arreglo de los hórreos, entre ellas se encuentran el abono anticipado de las subvenciones y la ampliación del plazo de justificación hasta agosto de 2026, cambios que facilitan la ejecución de los proyectos.