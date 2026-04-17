Asturias celebra procesos selectivos de Psicología, Veterinaria, Hacienda y Operario Agroganadero y Obras Públicas

Archivo - Proceso selectivo - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través del Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP) Adolfo Posada, celebrará este sábado cuatro procesos selectivos correspondientes a distintas ofertas de empleo público, en los que participarán más de 1.400 aspirantes.

Las pruebas, que comenzarán a las 10.00 horas, permitirán avanzar en la cobertura de 61 plazas en la Administración autonómica, lo que contribuirá al refuerzo de los servicios públicos y la renovación de plantillas.

En concreto, se desarrollarán los primeros ejercicios para el acceso a los cuerpos de Psicología (17 plazas), Veterinaria (17 plazas) y Gestión de Hacienda (10 plazas), correspondientes a la oferta de empleo público de 2022, así como para la categoría de Operario Agroganadero y de Obras Públicas (17 plazas), vinculada a la OEP de 2023.

Las pruebas se celebrarán en distintas instalaciones del Campus del Cristo de la Universidad de Oviedo, principalmente en las facultades de Derecho y de Economía y Empresa, además de en aulas del propio Instituto. Para su correcta organización, el dispositivo contará con la colaboración de 44 empleados públicos.

En cuanto al desarrollo de los ejercicios, consistirán, con carácter general, en cuestionarios tipo test o supuestos prácticos sobre los contenidos de los programas establecidos en cada convocatoria, adaptados a los distintos cuerpos y categorías.