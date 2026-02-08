El consejero Borja Sánchez, junto a David González, director de la agencia Sekuens; y Jorge Villarica, uno de los fundadores de SVMAC. - PRINCIPADO

OVIEDO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asturias cerró 2025 con 1.565 nuevas empresas, la cifra más alta de la última década, según datos del Registro Mercantil analizados por la consultora Informa D&B.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, ha destacado este domingo durante una visita a la sede de SVMAC Ingeniería, Sistemas y Vehículos que este récord histórico demuestra "la fortaleza y el atractivo del tejido económico asturiano para la creación de nuevas actividades".

Sánchez ha subrayado que el incremento empresarial no es coyuntural, sino que refleja un cambio estructural. "No estamos ante un rebote coyuntural, sino ante una tendencia estructural. El dato de creación de empresas del año pasado supone un incremento del 32,6% respecto a 2019 y consolida Asturias como un territorio atractivo para la inversión y el desarrollo de nuevas actividades económicas", ha afirmado.

Por sectores, los más dinámicos fueron construcción y actividades inmobiliarias (398 sociedades), hostelería (276), comercio (229) y servicios empresariales (185). Otros sectores en crecimiento incluyen industria (81), TIC y comunicaciones (74), intermediación financiera (77) y sanidad (50).

SITUACIÓN INDUSTRIA ASTURIANA

El consejero ha resaltado que la industria asturiana realiza un esfuerzo importante en inversiones para transformar sus procesos productivos, incorporando tecnología avanzada, economía circular y energías renovables. Sánchez ha dicho que "están llegando nuevas industrias altamente tecnológicas y las que ya están instaladas en el Principado están adaptando sus procesos a contextos más digitales".

Asimismo, ha explicado que este dinamismo industrial genera un efecto multiplicador en empleo y empresas auxiliares, contribuyendo al incremento del 20,9% de nuevas sociedades en el sector industrial respecto a 2019. "La industria asturiana genera necesidad de nuevas empresas que acompañen sus procesos, nuevos procedimientos y productos, y eso se refleja en la evolución del tejido empresarial actual", ha concluido.