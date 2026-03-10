Asturias cerró 2025 como la quinta CCAA con mayor periodo medio de pago a proveedores, con 31,6 días

Archivo - Consejería de Hacienda del Gobierno asturiano - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias cerró el año 2025 como la quinta comunidad autónoma con mayor Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP), con 31,5 días, lo que la sitúa como una de las seis regiones que superaron los 30 días de PMP.

Las comunidades autónomas registraron un PMP de 25,21 días en diciembre de 2025, lo que supone un descenso de 2,47 días respecto a noviembre. Por regiones, Baleares (54,52 días); Castilla y León (40,34); Castilla-La Mancha (37,13); Cantabria (34,36); Asturias (31,62) y Murcia (31,5) fueron las seis comunidades que tardaron más de un mes en pagar a sus proveedores.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda este martes, el periodo medio de pago de las regiones se situó por debajo de los 30 días, que es el plazo máximo establecido por la normativa.

Baleares fue el territorio que más tardó en pagar a los proveedores, con una media de 54,52 días. También superaron el límite permitido Castilla y León (40,34 días); Castilla-La Mancha (37,13 días); Cantabria (34,36 días); Asturias (31,62 días) y Murcia (31,5 días).

En el lado contrario, Extremadura fue la que menos demoró los pagos, con un PMP de 12,97 días, seguida de Canarias, con 14,02 días, y Madrid, con 15,75, y el resto de comunidades autónomas se situaron por debajo del máximo de los 30 días.

Por su parte, la ratio de operaciones pagadas se estableció en 18,45 días, y la de operaciones pendientes en 18,72 días.

Por otro lado, el PMP de la Administración central alcanzó los 18,5 días, lo que supone una bajada de 2,65 días en relación con el mes de noviembre.

El dato del PMP Global relativo al Subsector de Corporaciones Locales del cuarto trimestre de 2025, donde se incluyen los datos trimestrales de las Entidades de cesión y del resto de Entidades, alcanza los 22,85 días, lo que supone una mejora de 2,72 días respecto al dato del mismo trimestre del año anterior.

Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se ha cifrado en 7,41 días en diciembre, 0,62 días menos que el mes anterior.