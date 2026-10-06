Asturias cierra el segundo septiembre más cálido desde 1961 con 2,4 grados por encima de la media

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OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado este martes el resumen climatológico correspondiente al mes de septiembre en Asturias, que fue seco y "extremadamente cálido", con 18,5 grados centígrados de temperatura media registrada en la región, 2,4 grados por encima del promedio para este mes, siendo este mes el segundo más cálido del periodo 1961-2026.

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 24,4 grados, valor 3,1 grados por encima de la media climatológica de la serie 1991-2020 para este mes. La temperatura mínima media registrada en la región ha sido de 12,6 grados, 1,6 más que la media.

Respecto de la precipitación, septiembre resultó seco en promedio, con 41,2 litros a la hora, que es un 45% inferior a lo esperado en un mes de septiembre, cuya media es de 74,5. El año hidrológico que acaba de concluir (meses de octubre de 2025 a septiembre de 2026) ha tenido carácter muy seco, con 953,3 mm acumulados en promedio regional, un 24% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 1991-2020 (1259,1 mm). Este año hidrológico ha sido el sexto más seco del periodo 1961-2026.

En lo referido a las horas de sol, también han sido superiores al promedio, con 220,3 horas en el mes frente a las 170,4 horas de promedio para septiembre en Asturias.

UN MES DE ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA

El mes ha estado dominado en general por situaciones de estabilidad causadas por anticiclones en superficie situados al norte de la cornisa cantábrica. Además, estos episodios de estabilidad también han ido acompañados de masas de aire cálidas que han entrado desde el sur, por lo que han predominado los días con escasas precipitaciones, especialmente entre los días 19-27, y temperaturas por encima de lo esperado para la época del año.

Sin embargo, entre estas situaciones de estabilidad se han producido también episodios de precipitaciones asociados a inestabilidad. Concretamente, han consistido en frentes fríos o frentes fríos en frontogénesis que han barrido la Península desde el noroeste los días 8, 15- 16, y 28, siendo el día 8 el que dejó la mayor precipitación generalizada en Asturias.

Junto con las precipitaciones, estas entradas de aire más frío también hicieron descender la temperatura media, haciendo que se situase en los dos primeros periodos mencionados ligeramente por debajo de lo esperado climatológicamente.