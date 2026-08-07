Asturias: Cifra récord de autónomos en julio con 70.559 Afiliados

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez (tercero por la derecha), antes de participar en el Día del Autónomo en la Feria Internacional de Muestras (Fidma), en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha resaltado este viernes, en Gijón, que el empleo por cuenta propia crece en ámbitos técnicos, científicos o vinculados a las tecnologías de la información.

En este sentido, ha apuntado que Asturias cerró julio con 70.559 personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la cifra más alta del año, tras sumar 920 desde el pasado enero. Así lo ha indicado el consejero, con motivo del Día del Autónomo en la Feria Internacional de Muestras (Fidma).

Sánchez ha trasladado el reconocimiento del Gobierno del Principado a los más profesionales de este sector que generan actividad económica, empleo y oportunidades en toda la comunidad.

También ha puesto en valor su contribución al mantenimiento de negocios y servicios esenciales, tanto en las ciudades como en el medio rural.

"Detrás de cada autónomo hay una historia de esfuerzo y detrás de muchas de las fortalezas de Asturias hay un autónomo que decidió apostar por su tierra", ha resaltado.

Al tiempo, ha señalado que el crecimiento del trabajo autónomo se produce en un contexto favorable para el mercado laboral asturiano, que alcanzó las 406.262 personas ocupadas en julio, cerca de 4.000 más que en junio y más de 8.000 por encima de hace un año.

A su juicio, estos resultados reflejan la aportación del tejido empresarial al desarrollo de la comunidad. "Si la economía funciona, crece y avanza es en buena medida por la labor de nuestras empresas, tanto las grandes como las pequeñas y las lideradas por profesionales autónomos", ha asegurado.

No obstante, Sánchez ha advertido de que la evolución positiva de los indicadores no debe ocultar retos como el relevo generacional, la captación de talento, la digitalización, el aumento de la productividad o la creación de oportunidades para que más jóvenes puedan emprender y desarrollar su carrera profesional en Asturias.

Durante su intervención, el consejero ha repasado algunas características del trabajo autónomo en Asturias: el 28 por ciento de las personas afiliadas acumula entre diez y veinte años de actividad y el 67 por ciento tiene más de 45 años. Estos datos, a su juicio, refuerzan la necesidad de impulsar el emprendimiento joven y favorecer el relevo generacional.

Por otra parte, el colectivo presenta una composición cada vez más diversa: cerca de 30.000 afiliadas son mujeres y más de 5.500 profesionales proceden de otros países.

Sánchez también ha destacado el crecimiento de las actividades ligadas al conocimiento y la innovación, con cerca de 8.000 autónomos que desarrollan su labor en ámbitos técnicos, científicos o vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación.

Para el consejero, esta evolución refleja "una Asturias emprendedora, dinámica y diversa, innovadora y capaz de adaptarse a los cambios".