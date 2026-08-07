Asturias confía en reactivar Autopista del Mar Gijón-Nantes para 2027

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo (centro), Ovidio de la Roza (Asetra), y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, en el Día del Transporte en Fidma, - EUROPA PRESS

GIJÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, se ha mostrado optimista este viernes, en Gijón, a poder restablecer la Autopista del Mar en 2027, en su conexión con el puerto de Nantes (Francia).

"No tenemos una operación cerrada", ha apuntado, si bien ha señalado que cree que tienen "los mimbres para poder cerrarla". Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el Día del Transporte en la Feria Internacional de Muestras (Fidma), en Gijón. "Somos optimistas", ha asegurado.

A este respecto, ha destacado que la Autoridad Portuaria de Gijón está haciendo una "intensa actuación o acción comercial" en conexión con otros puertos de la red básica europea, lo que es la mejor garantía para que haya tráficos estables y que la Autopista del Mar sea sostenible.

También ha resaltado que, en el caso del Gobierno del Principado, trabaja en asegurar una cofinanciación de una manera análoga o similar a la que viene haciendo, por ejemplo, en la estrategia de conectividad aérea, "que tan buenos resultados nos está dando", ha apostillado.

Ha adelantado, que en esta jornada en la Fidma, hablarán de las últimas reuniones que ha habido al respecto, tanto en Bruselas como, sobre todo, con el puerto de Nantes.

Ha reclamado, por otro lado, la supresión del peaje del Huerna "por la ilegalidad de la prórroga que el Partido Popular dictaminó hace ya 20 años".

También ha aludido al trabajo que está desarrollando el Gobierno asturiano de cara a conseguir una bonificación total del mismo, mientras siga habiendo las deficiencias de servicio "tan evidentes que vemos durante las obras que se están desarrollando".

Se ha referido, además, a otras infraestructuras muy importantes también para el transporte por carretera, como son los accesos al puerto gijonés de El Musel y el enlace de Robledo, que conecta las tres autovías y que, según él, ya está listo para poder licitarse, a lo que ha urgido su licitación. A esto ha sumado el avance en la autovía del sur-occidente, especialmente en la apertura este año del tramo Salas-Cornellana.

El consejero también ha hecho balance de 2025, que para el sistema logístico asturiano de transporte por carretera ha sido "muy beneficioso", según él, con un crecimiento respecto del 2024 de más de un 20 por ciento.

Ha puesto en valor que, sabiendo que es un sector que, evidentemente, está sujeto a muchísimos retos de futuro, desde los costes inherentes al trabajo y, sobre todo, del combustible hasta el relevo generacional, el sistema logístico asturiano está creciendo, sigue siendo "muy dinámico". Por lo tanto, a su juicio, hay más oportunidades.

Por otro lado, ha incidido en que, en un momento donde, tras la apertura de la variante de Pajares, tras la integración efectiva de Asturias en el Corredor Atlántico y en la red básica europea de transporte y se está viendo es un crecimiento muy importante en el sistema logístico.