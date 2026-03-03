Asturias y el Consejo de Seguridad Nuclear inspeccionaron 41 instalaciones radiactivas en 2025 en el Principado

Reunión sobre control de equipos rdiológicos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) inspeccionaron el año pasado 41 instalaciones radiactivas en el Principado, en el marco de la campaña de control de equipos radiológicos. Esta actuación fue analizada este martes en una reunión celebrada en Madrid, a la que ha asistido el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo.

De las 41 instalaciones radiactivas revisadas, la mayoría fueron equipos industriales a los que se realizaron mediciones de espesores e inspecciones de aparatos de gammagrafía que se utilizan para comprobar defectos internos en soldaduras y estructuras metálicas. El resto (21 revisiones) correspondieron a instrumental de rayos X perteneciente a clínicas odontológicas y veterinarias. También se inspeccionó un equipo de transporte.

La reunión de trabajo se enmarca dentro del convenio suscrito entre el CSN y el Principado de Asturias, por el cual el organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica tiene delegadas determinadas funciones en materia de evaluación, inspección y control de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría en varias comunidades autónomas, entre ellas Asturias.

Las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría son aquellas donde se manipulan o almacenan componentes radiactivos que pueden utilizarse con fines científicos, médicos, agrícolas, comerciales e industriales, o las instalaciones que utilicen aparatos generadores de rayos X.

Mediante el convenio con el Principado, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo se encarga de realizar el control de estas instalaciones médicas, industriales y de investigación en la comunidad. El acuerdo también incluye supervisar instalaciones de rayos X de diagnóstico médico y de transporte de materiales radiactivos.