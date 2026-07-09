Asturias constituye el Comité Sendia para supervisar el aterrizaje de la IA en la Administración

Constitución del comité Sendia sobre inteligencia artificial en Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha constituido este jueves el Comité SENDIA, donde se ha presentado la Estrategia de Inteligencia Artificial del Principado, una hoja de ruta que guiará el desarrollo e implantación de esta tecnología en la Administración durante los próximos años con el objetivo de mejorar los servicios públicos, reforzar la competitividad del tejido productivo y avanzar hacia una Administración "más cercana, eficiente y centrada en las personas".

El objetivo de este comité es aportar una visión técnica, jurídica, académica y social al despliegue de la inteligencia artificial en la Administración pública. El director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado, Javier Fernández, ha explicado que durante la sesión constitutiva de este comité se han puesto sobre la mesa diferentes preocupaciones y retos.

Entre ellos, Fernández ha destacado la optimización del potencial de la IA para aumentar la productividad de los servicios públicos, reducir la burocracia y mejorar la eficiencia, situando la prestación del servicio al ciudadano como el eje principal. Asimismo, ha subrayado la importancia de la gobernanza estratégica de la IA y ha señalado a la ciberseguridad como el tercer gran reto.

En Asturias, ha agregado, ya llevan "años" implementando medidas de automatización, utilizando la tecnología para mejorar la respuesta al ciudadano y reducir tiempos. Un ejemplo es la extracción automática de datos de los expedientes de las ayudas a la dependencia, donde la tecnología está permitiendo "ahorrar unas 8.000 horas de trabajo".

A preguntas sobre el consumo de agua asociado al mantenimiento de las IA, el director general ha transmitido un mensaje de tranquilidad al asegurar que los centros de procesos de datos modernos funcionan con circuitos cerrados de alta eficiencia que apenas consumen agua.

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, preside el nuevo comité. En su intervención ha explicado que Asturias afronta una transformación tecnológica de gran alcance con un modelo propio "basado en la innovación, la confianza y la protección de los derechos de la ciudadanía". "La inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para modernizar los servicios públicos, mejorar la atención a las personas y reforzar la competitividad, pero queremos hacerlo con garantías, poniendo siempre a las personas en el centro y asegurando que la tecnología se desarrolla al servicio del interés general", ha afirmado.

La estrategia que hoy se ha presentado y se aprobará durante el verano, sitúa la comunidad entre los territorios más avanzados en el uso responsable de la inteligencia artificial en el sector público.

El documento responde a algunos de los grandes desafíos de las administraciones públicas, como el aumento de la demanda ciudadana, la creciente complejidad de los procedimientos y la necesidad de aprovechar las oportunidades tecnológicas sin generar nuevas brechas sociales.

La estrategia contempla el desarrollo progresivo de nuevas capacidades tecnológicas propias, infraestructuras para IA, entornos seguros de experimentación y plataformas que permitan desplegar soluciones avanzadas con garantías de transparencia, trazabilidad y supervisión humana.

También prevé reforzar la colaboración con universidades, centros tecnológicos, empresas y agentes sociales. En definitiva, se busca que Asturias no sea solo una usuaria de inteligencia artificial desarrollada por otros, sino un territorio capaz de generar conocimiento, atraer talento y desarrollar capacidades propias en ámbitos estratégicos.