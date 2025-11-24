Asturias contará con 91 nuevas plazas para salud mental y atención primaria

Archivo - Sede del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado la creación de 91 nuevas plazas en el Servicio de Salud del Principado (Sespa), para reforzar las redes de salud mental y de atención primaria con una inversión anual que supera los 4,1 millones.

Este acuerdo, que también facilitará la adaptación de varias categorías profesionales, supone la mayor reordenación de recursos humanos prevista en los presupuestos de Salud para este año, según ha informado el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En salud mental, se prevé la incorporación de 13 psicólogos clínicos y 17 enfermeras especialistas en salud mental para atender la demanda. En Atención primaria se refuerza con 18 especialistas en enfermería familiar y comunitaria, 4 fisioterapeutas, 5 trabajadores sociales y 13 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.

En diagnóstico se crean siete nuevas plazas de técnicos y cuatro de facultativos en radiodiagnóstico para agilizar pruebas y reducir esperas. El resto de los puestos son para personal técnico y administrativo y terapeutas ocupacionales.

El acuerdo actualiza la denominación de 770 plazas de diversas ramas --entre ellas Laboratorio, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear y Radioterapia--, que pasarán a denominarse técnicos superiores. Esta medida de carácter organizativo, que no conlleva coste económico, alinea al Sespa con el catálogo homogéneo del Sistema Nacional de Salud, de modo que facilita la movilidad de profesionales y garantiza sus derechos en igualdad de condiciones con otras comunidades.

NUEVOS ECÓGRAFOS

Por otro lado el Ejecutivo ha autorizado un gasto de 1,1 millones destinado a la compra de doce nuevos ecógrafos para la red sanitaria pública. Estos equipos de vanguardia y alta resolución reforzarán la capacidad de los servicios de diagnóstico por imagen.

Los nuevos aparatos se destinarán al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el Hospital Universitario de Cabueñes, el Hospital Universitario San Agustín, el Hospital de Jarrio y el Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres.

Los ecógrafos incorporan mejoras tecnológicas respecto a los actuales, tanto en el proceso de captación como en el procesado digital de las imágenes, de modo que contribuirán a aumentar la calidad. También ayudarán a reducir tiempos de exploración y a reforzar la seguridad de paciente y profesionales.

REFUERZO DE LA SANIDAD PÚBLICA

Finalmente el Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación del acuerdo de retribuciones que afecta al personal Servicio de Salud (Sespa) para mejorar sus condiciones salariales y favorecer una mejor organización y calidad asistencial del sistema sanitario público.

El acuerdo afecta a dos ámbitos. Por un lado, actualiza el complemento de productividad vinculado a programas especiales del personal del Sespa y adapta su redacción a la creación de la Dirección de Salud Mental, integrada en la estructura orgánica del Sespa desde 2023, lo que exige acomodar las condiciones para el desarrollo de los programas especiales en este ámbito.

Por otro lado, se introducen ajustes en las retribuciones del personal sanitario, con varias medidas orientadas a mejorar la cobertura asistencial.

Por otro lado, se permitirá compatibilizar funciones directivas con actividad asistencial, mediante la realización de guardias y refuerzos en áreas clave como obstetricia y ginecología. Igualmente, se incorporan modificaciones para adaptar las retribuciones a la nueva categoría profesional de enfermera especialista, creada recientemente.