Asturias contará con una Liga Autonómica de Natación Adaptada

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha informado este martes en el Parlamento asturiano sobre la próxima puesta en marcha de la primera Liga Autonómica de Natación Adaptada del Principado.

Se trata de una iniciativa nueva en la comunidad que comenzará el sábado, 25 de abril, en las instalaciones deportivas de El Cristo, en Oviedo. Esta competición, que se celebra por primera vez en Asturias, nace con el objetivo de consolidarse como un evento de referencia y cuenta con el respaldo del Principado para favorecer su continuidad y promoción en el ámbito estatal.

Gutiérrez ha subrayado que el complejo de El Cristo acoge de forma habitual actividad deportiva federada, con entrenamientos y competiciones de disciplinas como fútbol, natación, bádminton o balonmano.

En este equipamiento entrenan, además, algunos de los deportistas más destacados a nivel estatal en bádminton, natación y natación adaptada. En este último ámbito, la consejera ha incidido en la apuesta firme del Principado por el deporte adaptado, con el alojamiento del Centro de Tecnificación Deportiva en estas instalaciones y el impulso de iniciativas como la nueva liga autonómica.

En la comisión parlamentaria de Cultura, Poítica Llingüística y Deporte de la Junta General donde Gutiérrez ha hablado de este asunto, ha sido interpelada por el diputado del PP Pedro de Rueda.

A De Rueda no le han convencido las explicaciones de la dirigente asturiana. Según el parlamentario 'popular' el estado actual de las instalaciones deportivas del Principado en El Cristo (Oviedo) es "claramente deficiente" tras "años de abandono y falta de planificación". Ha afirmado que se ha pasado de cerca de 12.000 usuarios a unos 5.000, una caída que también refleja "el deterioro del servicio".