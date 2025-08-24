Asturias continúa con tres incendios forestales activos: Degaña, Genestoso y Caunedo

OVIEDO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El último balance del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) correspondiente a la mañana de este domingo 24 de agosto indica que siguen en Asturias tres incendios forestales activos. Se trata de los de Degaña, el de Genestoso en Cangas del Narcea y el de Somiedo en Caunedo/Gúa/Perlunes.

Según la última actualización consultada por Europa Press, en el incendio de Degaña se mantiene la línea de defensa en la divisoria entre ambas comunidades, Asturias y Castilla y León.

Está previsto que trabajen Bomberos de Asturias, la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brif) de Tineo y la Brif de régimen domiciliario, la brigada de Navarra, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los bomberos voluntarios franceses, además de un helicóptero de Bomberos de Asturias, un helicóptero bombardero de Ibias, dos aviones anfibio del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y cuatro bulldozer. Dado el número de aeronaves, para coordinar el dispositivo, permanecerá en el lugar un avión de coordinación ACO del Miteco.

En el incendio de Genestoso-Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, se contará con Bomberos de Asturias, los bomberos procedentes de Grecia y efectivos de la UME, que llegaron a la zona de la madrugada, además de dos empresas forestales y un helicóptero de Bomberos de Asturias. En el lugar se ha trabajado durante toda la noche y se ha llevado a cabo un contrafuego para tener cercado el incendio, lo cual ha permitido asegurar totalmente todo el perímetro de la población de Genestoso.

Respecto al incendio de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) los frentes calientes se centran por encima de Caunedo y Perlunes. Por tierra el dispositivo lo integran Bomberos de Asturias y Bomberos de Andorra, además de dos cuadrillas de empresas forestales y un helicóptero de Bomberos de Asturias.

Existen dos incendios estabilizados. Son los La Uña/Arcenorio (Ponga) Humea, donde trabajarán Bomberos de Asturias y una empresa forestal. También está estabilizado el de Cabrales (Camarmeña), que está estabilizado y en seguimiento por la Guardería Medio Natural.