Asturias convoca ayudas por 1,2 millones para clubes deportivos que participen en competiciones de alto nivel

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El plazo para registrar las solicitudes finaliza el 13 de mayo y la subvención máxima por proyecto se sitúa en 59.500 euros OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publica este martes la convocatoria de subvenciones para apoyar a clubes deportivos asturianos que participan en competiciones de alto nivel. La dotación asciende a 1,2 millones y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 13 de mayo.

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte concede en régimen de concurrencia competitiva estas subvenciones, dirigidas a clubes deportivos básicos y clubes de entidades no deportivas legalmente constituidos cuyos equipos de categoría absoluta participen en competiciones oficiales de alto nivel durante la temporada 2025-2026.

Las ayudas, cuya cuantía máxima por proyecto se sitúa en 59.500 euros, contribuyen a sufragar los gastos derivados de la actividad deportiva. Pueden optar clubes de disciplinas como atletismo, baloncesto, balonmano, voleibol, rugby, piragüismo, bolos, gimnasia, triatlón, natación adaptada o patinaje, entre otras.

Además, la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha anunciado recientemente que el Principado fortalecerá el respaldo al deporte en los próximos presupuestos con dos millones para las federaciones deportivas y otros dos para clubes que participan en competiciones de alto nivel, con el objetivo de seguir creciendo en recursos, estabilidad y oportunidades. El presupuesto destinado al deporte se ha duplicado desde 2019 y este año alcanza los 25 millones.