Asturias crea un registro obligatorio de planes de autoprotección para acelerar la respuesta ante emergencias

Vista aérea de la sede del SEPA en La Morgal. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el decreto por el que se regula el Registro de los Planes de Autoprotección del Principado, que supone "un nuevo avance en el fortalecimiento del sistema de protección civil". La norma establece la organización y el funcionamiento de este registro electrónico.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, el registro permitirá disponer de una base de datos actualizada con la información sobre los centros, establecimientos, instalaciones, dependencias y espacios obligados a contar con un plan de autoprotección. Esta información será "especialmente útil" para los servicios de emergencia, ya que facilitará el conocimiento previo de las características de las instalaciones, los riesgos existentes y las medidas previstas para hacer frente a posibles crisis.

El Registro de los Planes de Autoprotección queda adscrito al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y tendrá carácter restringido. Será una base de datos de carácter operativo, informativo y estadístico que ofrecerá información actualizada sobre los planes existentes en Asturias.

Los planes de autoprotección constituyen un instrumento fundamental para prevenir y controlar los riesgos que puedan afectar a las personas, los bienes o el medio ambiente. En ellos se identifican los riesgos de cada actividad, se establecen los recursos humanos y materiales disponibles y se definen procedimientos de actuación ante una emergencia, lo que favorece tanto la autoprotección como la coordinación con los servicios públicos de intervención.

Con la entrada en vigor del decreto, será obligatoria la inscripción en el registro de todos aquellos centros y actividades que deban disponer de un plan de autoprotección conforme a la legislación aplicable.

La creación de este registro responde al objetivo de "reforzar la capacidad de anticipación y respuesta ante emergencias, con el fin de facilitar la coordinación entre distintas administraciones y organismos y mejorar la protección de la ciudadanía, los bienes y el medio ambiente".