Asturias cuenta con más de 200.000 perros registrados

Un perro con una pelota - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias cuenta en la actualidad con un total de 200.663 perros inscritos en el Registro de Identificación de Animales del Principado de Asturias (Riapa).

Según datos de la Consejería de Medio Rural en base al mencionado registro consultados por Europa Press, también hay registrados un total de 36.976 felinos y 267 hurones. En el capítulo de 'otros' figuran 377. Así, el número total de animales registrados es de 238.283.

En lo que respecta a 2025 se registraron 12.746 nuevos perros en el Riapa, además de 8.846 gatos y 19 hurones, de tal forma que el número de animales registrados en el registro el pasado año fue de 21.611.