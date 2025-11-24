Asturias da luz verde al proyecto de Ley de Colegios Profesionales

Reunión del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha dado luz verde al proyecto de ley de Colegios Profesionales de Asturias, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria en la Junta General.

El texto establece un régimen jurídico uniforme para todas las entidades colegiales del Principado de Asturias, "respetando en todo momento su autonomía". Al mismo tiempo, otorga mayor seguridad jurídica, tanto para profesionales como para personas usuarias, según ha indicado el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Para la redacción de la norma se ha elaborado un estudio comparado con las leyes sobre este mismo ámbito que están en vigor en otras comunidades autónomas, lo que ha permitido tomar en consideración la experiencia de otros territorios.