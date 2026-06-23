Asturias defiende sus prioridades para el Corredor Atlántico en Bruselas

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García; y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí. - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha participado hoy en Bruselas en la cuarta reunión del Atlantic European Transport Corridor Forum, el principal órgano de gobernanza del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T). Han asistido el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí.

El foro, presidido por el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, ha reunido a representantes de la Comisión Europea, de los cinco estados miembros por los que discurre el corredor -Portugal, España, Francia, Alemania e Irlanda-, así como a gestores de infraestructuras, regiones, operadores ferroviarios, autoridades portuarias y representantes del sector logístico.

Durante la reunión se ha presentado el primer borrador del nuevo Plan de Trabajo del Corredor Atlántico, actualmente en validación con los Estados miembros. Su versión definitiva se completará en los próximos meses.

El documento incluye un Plan de Hitos hasta 2040 para eliminar barreras que limitan el desarrollo del corredor, y que da prioridad a inversiones ferroviarias, conexiones con puertos y aeropuertos y la eliminación de cuellos de botella.

El objetivo es completar la red básica en 2030 y la ampliada en 2040 mediante una planificación coordinada que servirá de base para una futura Decisión de Implementación del Corredor, con compromisos comunes de ejecución, calendarios y gobernanza.

El nuevo plan reforzará la coordinación entre la Comisión Europea, los Estados miembros y las regiones. También incorporará un análisis actualizado de infraestructuras, flujos de tráfico, planes nacionales, barreras pendientes y resiliencia climática, además de definir las prioridades de inversión para la próxima década.

En esta edición ha participado por primera vez la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí. Según el Principado, esto "refleja el creciente protagonismo de los puertos como nodos estratégicos del Corredor Atlántico y de la Red Transeuropea de Transporte, especialmente en el impulso del transporte ferroviario de mercancías, la intermodalidad y las cadenas logísticas sostenibles".

PRIORIDADES DE ASTURIAS

Las prioridades del Principado incluyen la modernización de la conexión ferroviaria con la Meseta, el desarrollo de accesos ferroviarios a los puertos de Gijón y Avilés, el impulso de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), el refuerzo de la red de carreteras de alta capacidad y el desarrollo de un sistema de transporte multimodal que integre ferrocarril, puertos, aeropuerto y plataformas logísticas.

Estas actuaciones se recogen en el Plan Director del Corredor Atlántico en Asturias, presentado en 2024 como hoja de ruta para adaptar las infraestructuras a los estándares europeos. El plan prevé una inversión de 2.800 millones de euros hasta 2030: 2.242 millones para actuaciones ferroviarias, 420 para carreteras, 131 para los puertos de Gijón y Avilés y 7,15 para el Aeropuerto de Asturias.

Del total, 2.126 millones corresponden a la red básica europea y 675 a inversiones inicialmente previstas para 2050 que se han adelantado para acelerar su ejecución.