Asturias despide el verano más cálido de su historia y encara un otoño caluroso y seco

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha registrado el verano más cálido desde que hay registros, con temperaturas que batieron récords históricos y el segundo más seco desde 1961, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé un otoño igualmente caluroso y seco.

El delegado territorial de la AEMET en Asturias, Ángel Gómez, ha ofrecido en rueda de prensa los datos relativos al verano y las previsiones para el otoño de 2025. De acuerdo con los datos de las estaciones meteorológicas de la AEMET, el verano en Asturias fue "extremadamente cálido y muy seco", con una precipitación acumulada durante el verano un 53% menor de lo habitual. Agosto fue el mes más seco, con un déficit de precipitaciones del 64%.

En lo que se refiere a las temperaturas, todos los meses del verano meteorológico --del 1 de junio al 31 de agosto-- han superado las temperaturas normales de la época. Así, junio registró 2,9 grados más de la media, julio 0,6 grados más, y agosto 1,6 grados más. En conjunto, el verano en Asturias registró 1,7 grados centígrados más de lo habitual, con una temperatura media de 19 grados.

Las temperaturas máximas del verano se dieron el día 15 de agosto en Mieres-Baíña 43,1 grados, Oviedo 41,2 grados, y Amieva-Panizales 41,1 grados, debido a una dorsal muy persistente y masa de aire sahariano que fue forzado a descender ladera abajo de la Cordillera Cantábrica con el viento del sur. La temperatura mínima del verano se dio el día 28 de agosto en Vega de Urriellu, con 2,8 grados, debido a la llegada de una masa de aire frío asociado a la distante borrasca ex-Erin.

El año hidrológico en curso --que comienza en octubre--, está siendo muy seco en el Principado, con una precipitación un 20% inferior a lo normal en Asturias para el periodo de referencia. El actual es el séptimo año hidrológico más seco desde 1961, con 947,8 litros por metro cuadrado registrados.

SE ENCADENAN CUATRO ESTACIONES CÁLIDAS

El delegado de la AEMET en Asturias ha destacado en su presentación el hecho de que desde septiembre de 2024 las estaciones de otoño, invierno, primavera y verano han sido más calurosas de lo habitual en la región.

En concreto, el otoño e invierno de 2024 fueron muy cálidos, mientras que la primavera de 2025 fue cálida y el verano de este año extremadamente cálido.

Las precipitaciones, por su parte, fueron normales en otoño de 2024, mientras que en invierno y primavera el caracter pluviométrico fue seco y muy seco en verano.

EL OTOÑO SERÁ CÁLIDO Y SECO

Según las estimaciones de la Agencia, la tendencia a registrar estaciones más cálidas y secas continúa este otoño en Asturias. De hecho, la probabilidad de que sea cálido es del 70%, frente a la probabilidad del 20% de que sea normal y del 10% de que sea frío.

Respecto a las precipitaciones, la probabilidad apunta a que será un otoño seco --45% de probabilidades respecto el 35% de que sea normal y el 20% de que sea húmedo--.

Para los próximos días, AEMET prevé una subida de temperaturas que llegará hasta el fin de semana, cuando empezarán a descender de la mano de precipitaciones.