Asturias destina 1,5 millones a entidades locales para la recogida de residuos municipales

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OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno de Asturias ha destinado 1,5 millones de euros a las entidades locales para la compra de equipamientos orientados a la recogida de residuos municipales.

La convocatoria, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa), se dirige a los concejos con menos de 20.000 habitantes, priorizando a aquellos con menor densidad de población, y el plazo para presentar solicitudes concluirá el próximo 22 de junio.

El programa busca mejorar la capacidad de los ayuntamientos para la recogida selectiva y el reciclaje mediante la compra e instalación de contenedores de superficie, soterrados o semisoterrados. Asimismo, las ayudas subvencionarán la adquisición de cubrecontenedores, marquesinas, puntos limpios móviles y los trabajos necesarios para su instalación.

Los apoyos económicos podrán alcanzar hasta el 90 por ciento del coste de la inversión en los municipios más pequeños, con un importe máximo de 75.000 euros por entidad local.

El procedimiento de concesión se ha articulado a través de un sistema simplificado que prioriza la rapidez y la ejecución, por lo que las solicitudes se atenderán por estricto orden de llegada hasta agotar el crédito disponible.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico ha reforzado la recogida selectiva para avanzar en los objetivos marcados por la normativa estatal en materia de economía circular. En la anterior convocatoria de 2025, un total de 31 entidades locales asturianas obtuvieron estas ayudas para la adquisición de equipamientos tras registrarse una elevada demanda.

Los detalles de la convocatoria y la resolución administrativa correspondiente pueden consultarse de forma íntegra a través del portal oficial del Principado de Asturias (https://miprincipado.asturias.es/bopa/2026/06/05/2026-04596....).