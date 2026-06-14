Asturias destina 22,3 millones a formación para desempleados y 4,7 para trabajadores ocupados

La gerente del Sepepa, Begoña López, durante la Conferencia Sectorial de Formación Profesional celebrada esta semana, presidida por Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Principado ha anunciado este domingo que dispondrá este año de 27,7 millones en fondos estatales para financiar acciones de formación profesional dirigidas tanto a personas desempleadas como ocupadas. Esta cuantía procede de la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para personas trabajadoras y se mantiene en niveles similares al ejercicio anterior.

El Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) gestionará estos fondos a través de diferentes líneas de actuación. Entre ellas, destacan las convocatorias de subvenciones para impartir programas de formación conducentes a certificados profesionales, dirigidas prioritariamente a personas desempleadas y ocupadas.

También se desarrollarán acciones formativas con compromiso de contratación posterior, orientadas especialmente a personas desempleadas, así como la programación de los centros integrados de Formación Profesional y de los centros propios del Sepepa, incluida la oferta extraordinaria de la red pública de formación.

TRES BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN

La financiación estatal se distribuye en tres grandes bloques. Se destinarán 22,3 millones para formación dirigida a personas desempleadas; 4,7 millones para programas dirigidos a trabajadores ocupados; y 0,8 millones para acciones extraordinarias de formación a través de la red pública

Estos programas permiten cubrir tanto la formación inicial para el acceso al empleo como la actualización de competencias de personas que ya están trabajando. Durante el ejercicio anterior, los fondos de esta línea de formación permitieron mejorar la cualificación de más de 7.000 personas en Asturias, tanto desempleadas como ocupadas.