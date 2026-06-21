Asturias destina 225.000 euros a impulsar la economía circular en pymes. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha convocado ayudas por 225.000 euros para apoyar la transición hacia la economía circular de las pequeñas y medianas empresas (pymes). El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 20 de julio.

Según ha explicado el Gobierno regional a través de una nota de prensa, la convocatoria tiene como objetivo impulsar proyectos que permitan a las empresas mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, reducir la generación de residuos y avanzar hacia modelos de producción más sostenibles y competitivos.

Las subvenciones están dirigidas a pequeñas y medianas empresas del sector industrial que tengan su domicilio social o algún centro de trabajo en Asturias y desarrollen el proyecto subvencionado en el territorio del Principado.

Los apoyos financiarán la elaboración de estudios destinados a analizar y transformar procesos productivos y productos desde la perspectiva de la economía circular.

Entre las actuaciones subvencionables figuran la reducción del consumo de materias primas naturales, la disminución y valorización de residuos, la incorporación de subproductos en los procesos de fabricación, el análisis del ciclo de vida de los productos y su ecodiseño, así como la identificación de nuevas oportunidades de negocio relacionadas con la reutilización, la reparación o la recuperación de materiales.

También podrán recibir ayuda los estudios orientados a mejorar los procesos de reciclaje y valorización de residuos o a recuperar recursos mediante proyectos de minería de vertederos.

Toda la información sobre la convocatoria, los requisitos y el procedimiento se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria...