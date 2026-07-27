Asturias destina 400.000 euros a 23 concejos para reforzar servicios y combatir la despoblación

Reunión del Consejo de Gobierno. - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes el reparto de 400.000 euros en ayudas del Fondo Municipal de Riesgo de Despoblación entre 23 concejos asturianos, una cuantía que supone un incremento de 100.000 euros, un 33% más, respecto al pasado año.

Estas ayudas permitirán a los ayuntamientos beneficiarios disponer de recursos para cubrir necesidades orientadas a reforzar los servicios municipales y contribuir a fijar población en el medio rural.

La medida se enmarca en la estrategia del Gobierno de Asturias para dar cumplimiento a la Ley de Impulso Demográfico, que contempla la creación de un fondo específico de apoyo a los concejos con mayores dificultades derivadas del reto demográfico.

Los municipios beneficiarios son Allande, Aller, Amieva, Belmonte de Miranda, Boal, Caso, Colunga, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz, Ponga, Proaza, Riosa, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Somiedo, Taramundi, Teverga, Tineo, Villanueva de Oscos y Villayón.

Las cantidades asignadas oscilan entre los 11.521 y los 42.375 euros, en función de los criterios establecidos para el reparto del fondo.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico ha reforzado su apuesta por una política demográfica basada en la combinación de medidas estructurales de largo recorrido con instrumentos de apoyo directo a los concejos más afectados por la pérdida de población.