Asturias destina 9,1 millones a ayudas para comprar coches eléctricos y poner puntos de recarga

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OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha aprobado una nueva resolución de fondos del programa MOVES III 2025, de movilidad sostenible y eficiencia, que suponen la concesión de 9.191.990 euros con el objetivo de acelerar la transición energética en la comunidad.

La mayor parte del presupuesto, un total de 8.463.140 euros, dirigida a la compra de vehículos permitirá financiar la compra de 1.618 automóviles eléctricos o híbridos enchufables por parte de ciudadanos, autónomos y empresas.

Por otro lado, se han concedido 728.850 euros para la creación de infraestructuras de recarga. Esta inversión asegura la instalación de 246 nuevos conectores públicos y privados en todo el territorio autonómico, de los que 203 puntos corresponden a particulares y comunidades de propietarios y los 43 restantes a proyectos corporativos.

Con las dos resoluciones publicadas hoy en el BOPA, la consejería solo tiene pendiente una última concesión de ayudas a puntos de recarga para solicitantes que han tenido que subsanar documentación. Los beneficiarios tienen hasta el 31 de diciembre para justificar las ayudas concedidas. Las resoluciones pueden consultarse en el siguiente enlace: https://goo.su/fGYmij

El Moves III 2025 ha supuesto hasta ahora la concesión de 13,5 millones de por parte de la consejería y permitirá subvencionar 2.191 vehículos y 1.143 puntos de recarga, si bien en este último caso los datos finales están pendientes de una nueva resolución.